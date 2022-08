Manager Erik ten Hag heeft zaterdag een nieuwe afgang beleefd met Manchester United. Na de 1-2-nederlaag op de openingsdag tegen Brighton & Hove Albion verloor de gevallen grootmacht met 4-0 van Brentford.

Al na tien minuten spelen kwam United op achterstand. Die tegentreffer werd ingeleid door een grote blunder van doelman David de Gea. De Spanjaard dook bij een eenvoudig schot van Josh Dasilva onder de bal door.

Vervolgens ging het van kwaad tot erger voor United en Ten Hag. De Gea speelde in de achttiende minuut de bal in de voeten van Christian Eriksen, terwijl die gedekt stond door twee spelers van Brentford. Eriksen leed balverlies en zag Mathias Jensen vervolgens de 2-0 maken.

Binnen het half uur werd het 3-0 voor Brentford. Ben Mee kon van dichtbij binnenwerken uit een hoekschop. Op slag van rust tilde Bryan Mbeumo de marge zelfs naar vier. Hij was het eindstation van een vloeiende counter. Toen waren er pas 35 minuten gespeeld in het Brentford Community Stadium. Daarna werd er niet meer gescoord.

Zo kent Ten Hag een dramatische competitiestart met United, waar hij deze zomer werd aangesteld nadat hij 4,5 jaar succesvol werkzaam was geweest bij Ajax. Na de eerdere nederlaag tegen Brighton & Hove Albion is de Engelse recordkampioen hekkensluiter in de Premier League.

42 De Gea leidt met blunder achterstand van United in tegen Brentford

Ten Hag hoopt op versterkingen bij United

Ten Hag mocht deze zomer al 72 miljoen euro uitgeven op de transfermarkt, voor onder anderen Lisandro Martínez van Ajax (57 miljoen euro) en Feyenoord-back Tyrell Malacia (15 miljoen euro).

Het ligt in de lijn der verwachting dat er de komende weken nog meer spelers worden gepresenteerd op Old Trafford. Volgens Britse media is Adrien Rabiot hard op weg naar Manchester United. De Franse middenvelder staat nog onder contract bij Juventus.

Ten Hag koos in de wedstrijd tegen Brentford voor Cristiano Ronaldo in de spits. De Portugese superster zat vorige week in de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion nog op de bank. Volgens Ten Hag was de aanvaller niet fit genoeg om te kunnen beginnen.

Donny van de Beek en Malacia begonnen op de bank bij United, terwijl Martínez wel een basisplaats had. In de rust voerde Ten Hag een driedubbele wissel door en bracht hij onder anderen Malacia binnen de lijnen en haalde hij Martínez naar de kant. Van de Beek viel twee minuten voor tijd in. Dat zette echter geen zoden aan de dijk bij de gevallen recordkampioen.