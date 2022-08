Rangers FC heeft zaterdag in de Schotse Premier League een eenvoudige overwinning geboekt in de aanloop naar de heenwedstrijd tegen PSV in de play-offs van de Champions League. De ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst was voor eigen publiek met 4-0 te sterk voor St. Johnstone.

Malik Tillman, Antonio Colak en invallers Scott Arfield en Tom Lawrence waren trefzeker voor Rangers. Met het oog op het duel met PSV haalde Van Bronckhorst in de tweede helft een aantal belangrijke spelers naar de kant.

Rangers gaat met negen punten uit drie wedstrijden aan kop in de Schotse Premier League. Nummer twee Celtic heeft drie punten minder, maar gaat zondag nog op bezoek bij Kilmarnock.

Rangers en PSV spelen dinsdag tegen elkaar in Glasgow. De return staat een week later op het programma in Eindhoven. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

In de derde voorronde was Rangers over twee duels te sterk voor het Belgische Royale Union Saint-Gilloise. PSV rekende na verlenging af met AS Monaco.

PSV komt zaterdag ook in actie. De Eindhovenaren gaan in de Eredivisie om 18.45 uur op bezoek bij Go Ahead Eagles.