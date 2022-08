Manchester City heeft zaterdag ook de tweede wedstrijd in de Premier League gewonnen. Mede dankzij een fraai doelpunt en een assist van Kevin de Bruyne was de ploeg van manager Joseph Guardiola met 4-0 te sterk voor Bournemouth. Arsenal blijft eveneens foutloos na een hoofdrol van Gabriel Jesus.

City leidde bij rust al met 3-0 tegen Bournemouth. Na negentien minuten spelen opende Ilkay Gündogan de score na goed voorbereidend werk van Erling Haaland, die vorige week de twee doelpunten in de gewonnen openingswedstrijd tegen West Ham United (2-0) voor zijn rekening nam.

Tien minuten later brak het hoogtepunt van de wedstrijd aan. De Bruyne dribbelde naar het strafschopgebied van Bournemouth en stuurde de bal met de buitenkant van zijn rechterschoen in de verre hoek: 2-0.

Niet veel later deed De Bruyne weer van zich spreken in het Etihad Stadium. Met een fraaie steekpass lanceerde hij de bal naar Phil Foden, die vervolgens koelbloedig afrondde. Een kwartier voor tijd werd het nog 4-0 door een eigen doelpunt van Jefferson Lerma.

Bij Bournemouth maakte Marcos Senesi zijn debuut. De Argentijnse verdediger, die in de tachtigste minuut binnen de lijnen kwam bij de gepromoveerde club, stapte maandag voor een transfersom van 15 miljoen euro over van Feyenoord naar Bournemouth.

Manchester City is op basis van doelsaldo voorlopig koploper in de Premier League. Alleen Chelsea of Tottenham Hotspur kan nog over de regerend landskampioen heen. De Londense clubs staan zondag tegenover elkaar op Stamford Bridge.

73 De Bruyne maakt fraai doelpunt met buitenkant rechts

Jesus grijpt hoofdrol bij Arsenal

Arsenal zit op het vinkentouw van Manchester City na de knappe 4-2-thuiszege op Leicester City. Bij de ploeg van manager Mikel Arteta was spits Jesus de grote uitblinker met twee doelpunten en twee assists.

Jesus opende in de 23e minuut met een fraai doelpunt de score in het Emirates Stadium. Hij stuurde de bal op fraaie wijze de verre hoek in. Jesus verdubbelde vlak voor rust de voorsprong met een kopbal uit een hoekschop. Leicester City zag vervolgens een toegekende strafschop geannuleerd worden door de VAR.

Arsenal bracht door eigen toedoen de spanning terug in de wedstrijd: William Saliba kopte de bal langs zijn eigen doelman Aaron Ramsdale. Het duurde echter niet lang totdat de marge weer op twee goals stond. Granit Xhaka scoorde op aangeven van Jesus.

Een kwartier voor tijd maakte Leicester City via James Maddison de 3-2, maar een spannende slotfase bleef uit door de snelle 4-2. Wederom zorgde Jesus voor de assists en was Gabriel Martinelli de doelpuntenmaker.

Verder in de Premier League gaf Leeds United met invaller Luis Sinisterra een 0-2-voorsprong weg tegen Southampton (2-2). Pascal Struijk had nog voor de assist gezorgd bij de 0-2 van Rodrigo. Brighton & Hove Albion-Newcastle United en Wolverhampton Wanderers-Fulham eindigden in een doelpuntloos gelijkspel. Het Manchester United van Erik ten Hag speelt om 18.30 uur een uitwedstrijd tegen Brentford.

