Timo Werner heeft zijn rentree voor RB Leipzig in de Bundesliga zaterdag opgeluisterd met een doelpunt. De aanvaller opende de score in de thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln, maar dat was niet voldoende voor de zege: 2-2. Bayer Leverkusen liep opnieuw tegen een nederlaag aan.

Werner bracht Leipzig negen minuten voor rust op voorsprong. Daarbij verkeek Köln-doelman Marvin Schwäbe zich op een schot van de spits. Werner werd door Leipzig voor 20 miljoen euro teruggehaald, nadat hij twee jaar geleden nog voor 55 miljoen euro de overstap naar Chelsea had gemaakt.

In de negende minuut kwam Dani Olmo ook al tot scoren voor Leipzig, maar het doelpunt van Dani Olmo werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens hands. Köln, waarbij Kingsley Ehizibue een basisplek had, kwam vijf minuten voor rust op gelijke hoogte via Florian Dietz.

Op slag van rust moest Leipzig met tien man verder door een rode kaart voor Dominik Szoboszlai. Desondanks bracht Christopher Nkunku de thuisploeg vroeg in de tweede helft opnieuw op voorsprong. Een klein twintig minuten voor tijd kwam Köln door een eigen doelpunt van Josko Gvardiol wederom langszij.

Bakker en Frimpong weer onderuit met Leverkusen

Bayer Leverkusen ging na de nederlaag van vorige week bij Borussia Dortmund (1-0) ook thuis onderuit tegen FC Augsburg: 1-2. Voormalig FC Twente-middenvelder opende na een kwartier de score voor de bezoekers. Charles Aranguiz tekende kort voor rust voor de gelijkmaker, waarna André Hahn Augsburg in de slotfase de winst bezorgde.

Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong hadden beiden een basisplaats bij Leverkusen. Daley Sinkgraven bleef op de bank bij de bezoekers en Timothy Fosu-Mensah ontbrak door een blessure. Jeffrey Gouweleeuw maakte de negentig minuten vol bij Augsburg.

In Berlijn maakte Jean-Paul Boëtius zijn debuut voor Hertha BSC, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Eintracht Frankfurt. De Nederlander viel na ruim een uur spelen in bij de thuisploeg. Suat Serdar (Hertha) en Daichi Kamada (Frankfurt) waren trefzeker.

Het gepromoveerde Werder Bremen pakte thuis op de valreep een punt tegen VfB Stuttgart. Oliver Burke maakte in de 96e minuut de 2-2. TSG Hoffenheim won op eigen veld tegen VfL Bochum ook in de slotfase: 3-2. Moanes Dabour kroonde zich tot matchwinner.

