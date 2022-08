PSV-trainer Ruud van Nistelrooij spaart meerdere vaste krachten in het uitduel met Go Ahead Eagles van zaterdagavond in de Eredivisie. Onder anderen Joey Veerman en Guus Til beginnen op de bank, terwijl Fredrik Oppegard en Richard Ledezma mogen starten in Deventer.

Opstelling PSV Benítez; Mwene, Teze, Obispo, Oppegard; Sangaré, Simons, Ledezma; Bakayoko, De Jong en Gakpo

Opstelling Go Ahead Eagles De Lange; Deijl, Idzes, Fontán, Kuipers; Rommens, Llansana, Linthorst, Edvardsen; Lidberg, Stokkers.

Middenvelders Til en Veerman stonden afgelopen dinsdag nog aan de aftrap in het Champions League-duel met AS Monaco (3-2-winst). Datzelfde geldt voor vleugelspeler Ismael Saibari en linksback Philipp Max, die in Deventer eveneens op de bank beginnen.

Door het rouleren van Van Nistelrooij zijn er niet alleen basisplekken voor vleugelverdediger Oppegard en aanvallende middenvelder Ledezma. Ook middenvelder Xavi Simons en buitenspeler Johan Bakayoko mogen zich vanaf het eerste fluitsignaal laten zien.

Van Nistelrooij kiest er vanwege het drukke programma van PSV voor om spelers rust te geven. De Eindhovenaren gaan dinsdag namelijk al op bezoek bij Rangers FC in de play-offs van de Champions League. Op woensdag 24 augustus komt de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst op bezoek in het Philips Stadion.

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PSV begint om 18.45 uur op de Adelaarshorst en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

PSV begon het nieuwe Eredivisie-seizoen vorige week met een 4-1-overwinning op FC Emmen, maar Go Ahead is na één speelronde nog puntloos. De ploeg van trainer René Haker verloor in de eerste wedstrijd met 2-0 van AZ.

