Go Ahead Eagles-PSV ·

34' Ledezma staat en lijkt goed weg te zijn gekomen, al zag het er niet zo uit. Hij kan in ieder geval voorlopig doorspelen. Het spel wordt hervat met 10 tegen 11, terwijl Ledezma wordt uitgefloten door het thuispubliek. Het is duidelijk dat zij niet de beelden hebben gezien, die het publiek thuis wel kan zien. Dit was donkerrood.