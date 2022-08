FC Emmen-RKC ·

Afgelopen! FC Emmen zal teleurgesteld van het veld stappen, want in de laatste minuten gooit de ploeg de drie punten in de prullenbak, en ze krijgen er maar één voor terug. RKC speelt net als vorige week (2-2) gelijk en komt dus op een puntentotaal van 2 punten. Voor FC Emmen is dit het eerste punt van het seizoen.