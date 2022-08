FC Emmen-RKC ·

Rust! FC Emmen en RKC gaan aan de thee! Het is met name de thuisploeg die van zich laat horen in de eerste helft, middels drie schoten op doel (RKC had er nul), maar de ploeg van Dick Lukkien komt nog niet tot scoren. We gaan rusten met de brilstand nog op het bord.