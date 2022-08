José Mourinho vindt het zwaar overdreven dat zijn AS Roma wordt genoemd als titelkandidaat in de Serie A. Volgens de Portugese coach hebben andere clubs veel meer uitgegeven op de transfermarkt.

AS Roma verraste deze zomer met de komst van de transfervrije Paulo Dybala (Juventus) en Nemanja Matic (Manchester United) en huurling Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain). Alleen voor Zeki Çelik betaalde AS Roma een transfersom. Voor de Turkse verdediger legde de Conference League-winnaar 7 miljoen euro neer.

Ondanks de forse kwaliteitsimpuls ziet Mourinho zijn ploeg niet om de titel meedoen. "AS Roma is alleen een titelkandidaat als er achttien landstitels te verdelen zijn", zei hij zaterdag daags voor de eerste competitiewedstrijd tegen Salernitana. "Alleen Sampdoria en Lecce hebben minder uitgegeven."

"Kampioen AC Milan en nummer twee Internazionale hadden vorig seizoen 25 en 23 punten meer dan wij en hebben zich verbeterd. Er wordt veel over ons gesproken en niet over andere teams. Lazio heeft 39 miljoen euro uitgegeven, zijn zij ook een titelkandidaat? Het verbaast me dat het niet over andere teams gaat."

AS Roma eindigde vorig seizoen op een teleurstellende zesde plaats, waardoor de topclub uit Rome nog langer moet wachten op een landstitel. 'I Giallorossi' werd in 2001 voor het laatst kampioen in Italië. Vorig seizoen ging de 'scudetto' naar AC Milan.

In Europa had AS Roma wel succes. De ploeg van Mourinho won de eerste editie van de Conference League door in de finale in Tirana af te rekenen met Feyenoord (1-0). Daardoor zijn de Romeinen dit seizoen zeker van een plek in de groepsfase van de Europa League.

Bekijk het programma in de Serie A