Cole Bassett speelt dit seizoen op huurbasis voor Fortuna Sittard. De Amerikaanse middenvelder komt over van Feyenoord, waarbij hij niet in de plannen van trainer Arne Slot voorkwam.

Officieel wordt Bassett gehuurd van Colorado Rapids, de club waarvan Feyenoord hem begin dit jaar voor anderhalf jaar huurde. Wegens zijn gebrek aan perspectief stapt hij nu over naar Fortuna.

In het afgelopen half jaar kwam Bassett acht keer in actie voor Feyenoord, voornamelijk als invaller. Hij gaf één assist. Zondag kwam de 21-jarige middenvelder vlak voor tijd in het veld tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Vitesse.

Bassett heeft één interland namens de Verenigde Staten op zijn naam staan. Hij debuteerde in december vorig jaar tegen Bosnië en Herzegovina en maakte toen direct het winnende doelpunt (1-0).

Het vertrek van Bassett is onderdeel van de metamorfose die Feyenoord deze zomer ondergaat. Er vertrokken in totaal dertien spelers - niet allemaal bepalende spelers - en daarvoor kwamen er tien terug. Daar blijft het vermoedelijk niet bij.

Ook bij Fortuna gebeurt veel. Er werden tot nu toe twaalf spelers vastgelegd (onder wie topspits Burak Yilmaz) en er werden er liefst twintig uitgezwaaid.