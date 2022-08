Thomas Letsch was vrijdagavond witheet na de 3-1-nederlaag van Vitesse tegen Excelsior. De trainer van de Arnhemmers zag zijn ploeg in Rotterdam op alle fronten tekortschieten.

Vitesse stond binnen twintig minuten al met 2-0 achter, waarbij de verdediging er niet goed uitzag. Dat was ook het geval bij het derde tegendoelpunt. Vorige week werd al met 2-5 van Feyenoord verloren.

"Het is de tweede wedstrijd op rij waarin we de doelpunten weggeven. Met acht tegengoals in twee wedstrijden ben ik allesbehalve tevreden. Als we zo blijven verdedigen, gaan we geen punten pakken", zei Letsch tegen ESPN.

"Ik ben teleurgesteld, maar ook heel boos. Felicitaties aan Excelsior, want zij wilden liever winnen dan wij. Bij elk doelpunt verloren we simpel de duels. Het is voor de tegenstander te makkelijk om tegen ons te scoren."

Volgens de Duitser gaan er basisdingen mis. "We hebben het over tactiek en dat soort zaken gehad, maar uiteindelijk gaat het om het winnen of verliezen van een duel. We hebben de belangrijke duels weer verloren. Daardoor zijn we nog puntloos en hebben we een vreselijk doelsaldo."

Vitesse, dat deze zomer onder anderen Danilho Doekhi, Riechedly Bazoer, Eli Dasa, Jacob Rasmussen en Loïs Openda zag vertrekken, krijgt over een week de kans om beterschap te tonen. De bekerwinnaar van 2017 speelt dan thuis tegen sc Heerenveen.

Eredivisie-speelronde 2 Vrijdag, 20.00 uur: Excelsior-Vitesse 3-1

Zaterdag, 18.45 uur: Go Ahead Eagles-PSV

Zaterdag, 20.00 uur: FC Utrecht-SC Cambuur

Zaterdag, 20.00 uur: FC Emmen-RKC Waalwijk

Zaterdag, 21.00 uur: Feyenoord-sc Heerenveen

Zondag, 12.15 uur: FC Volendam-NEC

Zondag, 14.30 uur: Ajax-FC Groningen

Zondag, 14.30 uur: FC Twente-Fortuna Sittard

Zondag, 16.45 uur: Sparta Rotterdam-AZ

