Kik Pierie baalt enorm van zijn opmerkelijke handsbal, die vrijdagavond beslissend bleek tijdens Roda JC-Jong Ajax (1-0). De verdediger van de Amsterdamse belofteploeg veroorzaakte in de tweede helft op bizarre wijze een strafschop.

Pierie kreeg de bal vlak voor eigen doel naar zich toe gerold door keeper Sten Kremers en legde de bal met zijn hand stil. Scheidsrechter Clay Ruperti kon niets anders doen dan een penalty toekennen, die door Dylan Vente werd benut.

"De bal kwam van de zijkant en ik dacht dat er op een gegeven gefloten werd en dat we een vrije trap moesten nemen. Ik zei tegen de keeper: 'Ik neem hem wel'", verklaarde Pierie zijn handsbal voor de camera van ESPN.

"Daarom pakte ik de bal met mijn handen. Er was dus niet gefloten, maar ik was ervan overtuigd dat het wél zo was. Heel, heel stom. Eerst besefte ik het niet. Ik vroeg me af waarom de scheids floot."

De oud-speler van sc Heerenveen wilde niet te lang stilstaan bij zijn blunder. "Het is gebeurd, ik kan er niks meer aan doen. Ik zou het heel graag terug willen draaien, maar dat kan helaas niet. Jammer dat het beslissend is geweest."

Heitinga wil er niet te lang over praten

Jong Ajax-coach John Heitinga wilde Pierie niet afvallen. "Ik heb dit niet eerder meegemaakt, maar voor mij is het niet heel erg belangrijk. Dat heb ik ook in de kleedkamer gezegd", vertelde 87-voudig Oranje-international.

"Die fouten maak je niet bewust en je hebt het niet in de hand. Het enige wat je nog kunt doen is kijken of je het kun repareren. Ik wil niet zo heel lang over deze situatie praten. Wat schiet je ermee op?"

Het resultaat in Limburg betekent dat Jong Ajax dit Keuken Kampioen Divisie-seizoen nog zonder zege is. Maandag werd tijdens de eerste speelronde met 1-1 gelijkgespeeld tegen Telstar. In de volgende speelronde komt De Graafschap op bezoek.

