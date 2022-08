Mede door een grote fout van SC Freiburg-doelman Mark Flekken heeft Borussia Dortmund vrijdag ook zijn tweede Bundesliga-wedstrijd van dit seizoen gewonnen. De nummer twee van vorig seizoen kwam in de slotfase terug van een 1-0-achterstand en won met 1-3.

Flekken, die dit jaar debuteerde in Oranje en op vier interlands staat, liet na 77 minuten een schot van Jamie Bynoe-Gittens zomaar door zijn handen glippen. Het betekende de 1-1 en de ommekeer in de wedstrijd. Daarna liep Dortmund via goals van Youssoufa Moukoko en Marius Wolf uit naar een 1-3-overwinning.

De zeventienjarige Moukoko was in de zeventigste minuut in de ploeg gekomen voor Donyell Malen, die zelden in stelling werd gebracht door zijn ploeggenoten. Freiburg ging verdiend aan de leiding.

Op de 1-0 van Michael Gregoritsch, een kopbal op aangeven van Matthias Ginter, moesten de bezoekers lange tijd het antwoord schuldig blijven. Totdat Flekken in de fout ging, leek er weinig aan de hand voor Freiburg.

Na de flater van de Nederlander drukte Dortmund door en werd het via Moukoko al snel 1-2. Het talent rondde koelbloedig af na voorbereidend werk van Julian Brandt. Het laatste woord was daarna aan Wolf, die scoorde nadat Freiburg veel risico's nam in de jacht op de gelijkmaker.

Titelverdediger Bayern München ontvangt zondag VfL Wolfsburg in de Bundesliga.

