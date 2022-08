Willem II beleeft een slechte start van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Na het gelijkspel tegen Jong PSV op de openingsdag ging de gedegradeerde club vrijdag in de slotfase onderuit tegen FC Eindhoven: 2-1. Kik Pierie baarde opzien bij Jong Ajax door met een bizarre handsbal de nederlaag tegen Roda JC in te leiden.

Willem II was de dominerende partij in Eindhoven, maar bij het eerste schot op doel van FC Eindhoven was het raak. Daarbij schutterde de defensie van de Tilburgers opzichtig: Freek Heerkens raakte de bal verkeerd en ook doelman Joshua Smits maakte geen overtuigende indruk. Na een bal op de paal kreeg Evan Rottier een niet te missen kans: 1-0.

Even daarvoor had Daniel Crowley een enorme mogelijkheid om zeep geholpen. De Engelsman ging met Jizz Hornkamp alleen op de keeper van FC Eindhoven af. In plaats van simpel breed te leggen op de geheel vrijstaande Hornkamp, besloot hij zelf te schieten. Zijn inzet werd gekeerd.

Een kwartier voor tijd maakte Crowley zijn fout goed. Al vallend schoot hij de bal van zo'n 20 meter langs de doelman van FC Eindhoven. In de laatste minuut van de blessuretijd ging het alsnog mis voor de ploeg van Kevin Hofland: Eindhoven scoorde via Pjotr Kestens de winnende 2-1.

Daardoor is Willem II slecht van start gegaan in de Keuken Kampioen Divisie. Vorige week bleven de 'Tricolores' in de openingswedstrijd steken op een 1-1-gelijkspel tegen Jong PSV. Willem II wil na de degradatie zo snel mogelijk terugkeren in de Eredivisie.

PEC Zwolle, dat net als Willem II vorig seizoen degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie, haalde uit tegen Telstar (0-5) en kent tot dusver wel een foutloze start van het seizoen. Bij rust stond het al 0-3 voor de ploeg van Dick Schreuder, die op basis van het doelsaldo voorlopig koploper is in de Keuken Kampioen Divisie.

Kik Pierie was de 'schlemiel' bij Jong Ajax. Foto: Pro Shots

Pierie blundert bij Jong Ajax

Pierie leidde met een knullige handsbal een nipte nederlaag van Jong Ajax tegen Roda JC in. De verdediger dacht dat hij een doeltrap moest nemen voor zijn keeper Sten Kremers, maar die had de bal net breed naar hem gespeeld.

Scheidsrechter Clay Ruperti kon niet anders dan naar de stip wijzen, vanwaar Dylan Vente de winnende 1-0 maakte. Voor Pierie was dat een nieuwe tegenvaller in het prille seizoen. Hij komt bij het eerste elftal niet in de plannen van trainer Alfred Schreuder voor.

Door de overwinning komt Roda JC na de eerste twee duels op zes punten. Op dat puntenaantal staan naast PEC en FC Eindhoven ook Jong AZ en VVV-Venlo. Jong AZ won met 1-3 van het ambitieuze Helmond Sport, terwijl VVV met 1-2 te sterk was voor De Graafschap. Laatstgenoemde club is nog puntloos. Daarnaast zegevierde Almere City met 3-0 tegen TOP Oss.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de klungelige handsbal van Kik Pierie te bekijken.