Excelsior heeft vrijdag ook zijn tweede Eredivisie-wedstrijd van dit seizoen gewonnen. Aan de hand van Reda Kharchouch versloeg de promovendus het zwakke Vitesse met 3-1. De Arnhemmers zijn na twee speelrondes nog puntloos.

Al na twintig minuten had de 26-jarige Kharchouch twee keer toegeslagen. Nikolai Baden Frederiksen deed nog voor rust iets terug namens de bezoekers, maar Vitesse kon na de hervatting geen vuist maken. Kenzo Goudmijn legde zo'n kwartier voor tijd de eindstand vast.

Zo gaat Excelsior in dit prille seizoen met zes punten aan de leiding en is Vitesse voorlopig de hekkensluiter. Het is pas de tweede keer dat de ploeg uit Rotterdam met twee zeges begint aan een Eredivisie-seizoen. Eerder gebeurde dat in het seizoen 2016/2017. De andere duels van deze speelronde worden zaterdag en zondag gespeeld.

Excelsior won afgelopen zaterdag wat gelukkig met 0-2 bij SC Cambuur, waarna Vitesse een dag later voor eigen publiek diep moest buigen voor Feyenoord: 2-5. De Arnhemmers maakten in het duel met de Rotterdammers vooral verdedigend een zwakke indruk.

Vitesse: al acht tegengoals in twee duels. Vitesse: al acht tegengoals in twee duels. Foto: Pro Shots

Vitesse schuttert weer achterin

Ook tegen de stadgenoot van Feyenoord bleek dat de defensie een hoofdpijndossier is voor Vitesse-trainer Thomas Letsch. Na een klein kwartier werd Kharchouch geen strobreed in de weg gelegd op weg naar de openingstreffer.

De spits draaide na een ingooi weg bij Ferro en passeerde vervolgens doelman Jeroen Houwen. Ruim vijf minuten later had Kharchouch zijn tweede treffer te pakken. De aanvaller passeerde Houwen met een boogbal nadat de buitenspelval van Vitesse was mislukt. Het was Marouan Azarkan die de fraaie assist verzorgde.

Vitesse deed na een half uur iets terug. Nadat keeper Stijn van Gassel een inzet van Million Manhoef nog had gekeerd, tikte Baden Frederiksen de rebound binnen. De Arnhemmers maakten meteen jacht op de 2-2, maar Excelsior doorstond een moeilijke fase.

Feest bij de spelers van Excelsior na de 3-1 van Kenzo Goudmijn. Feest bij de spelers van Excelsior na de 3-1 van Kenzo Goudmijn. Foto: ANP

Excelsior beslist het duel

Na de onderbreking gebeurde er weinig voor beide doelen. Vitesse dwong zelden een mogelijkheid af en Excelsior legde het accent op de defensie. Ook het inbrengen van aanvaller Thomas Buitink voor verdediger Ferro bood geen soelaas voor de zeer povere ploeg van Letsch.

In de 76e minuut was het bij een spaarzame uitbraak van Excelsior raak. Kenzo Goudmijn profiteerde van het voorbereidende werk van Kharchouch, die Melle Meulensteen makkelijk opzij zette: 3-1. Vlak voor tijd zag Vitesse een treffer van Buitink worden afgekeurd. Tot overmaat van ramp voor de Arnhemmers kreeg Sondre Tronstad nog een rode kaart na een harde overtreding op Luuk Admiraal.

Vitesse vervolgt het seizoen volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Excelsior komt pas op 28 augustus weer in actie, thuis tegen PSV.

Eredivisie-speelronde 2 Vrijdag, 20.00 uur: Excelsior-Vitesse 3-1

Zaterdag, 18.45 uur: Go Ahead Eagles-PSV

Zaterdag, 20.00 uur: FC Utrecht-SC Cambuur

Zaterdag, 20.00 uur: FC Emmen-RKC Waalwijk

Zaterdag, 21.00 uur: Feyenoord-sc Heerenveen

Zondag, 12.15 uur: FC Volendam-NEC

Zondag, 14.30 uur: Ajax-FC Groningen

Zondag, 14.30 uur: FC Twente-Fortuna Sittard

Zondag, 16.45 uur: Sparta Rotterdam-AZ

