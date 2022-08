Virgil van Dijk en Sébastien Haller staan op de lijst met genomineerden voor de Gouden Bal, de meest prestigieuze individuele onderscheiding in het voetbal. Zevenvoudig winnaar Lionel Messi ontbreekt op de lijst met kandidaten, voor het eerst sinds 2005.

Haller stapte deze zomer van Ajax over naar Borussia Dortmund. Afgelopen maand hoorde hij tijdens een trainingskamp dat er een tumor in zijn teelbal is ontdekt. Deze bleek kwaadaardig te zijn, waardoor Haller chemotherapie moet ondergaan.

Ook Van Dijk is nog in de race voor de onderscheiding, als enige Nederlander. De verdediger van Liverpool eindigde in 2019 als tweede in de verkiezing. Van Dijk finishte afgelopen seizoen in de Premier League als tweede met 'The Reds'. In de Champions League-finale rekende Real Madrid met 1-0 af met Liverpool. Van Dijk won wel de FA Cup en League Cup.

In tegenstelling tot Van Dijk en Haller is Messi nu dus al uitgeschakeld. Ook Neymar, zijn teamgenoot bij Paris Saint-Germain, ontbreekt op de lijst met dertig kandidaten die organisator France Football vrijdagavond presenteerde. PSG strandde vorig seizoen in de achtste finale van de Champions League. Messi maakte vorig seizoen slechts zes goals in de Ligue 1. In de Champions League liet hij vijf doelpunten aantekenen.

Benzema is de grote favoriet

De grote favoriet voor de Gouden Bal is Karim Benzema, die met Real Madrid de Champions League en de Spaanse titel veroverde. In het miljoenenbal liet de Fransman liefst vijftien treffers aantekenen.

Vorig jaar ging de Gouden Bal nog naar Messi, die Robert Lewandowski en Jorginho aftroefde.

De Gouden Bal wordt op 17 oktober uitgereikt tijdens een ceremonie in Parijs.