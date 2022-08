Vivianne Miedema maakt kans om dit jaar de Gouden Bal te winnen. De spits van de Oranjevrouwen is één van de twintig genomineerden voor de prestigieuze uitverkiezing van het Franse tijdschrift France Football. Ryan Gravenberch is in de race voor de talentenprijs.

De 26-jarige Miedema kende een sterk seizoen bij haar club Arsenal. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal maakte veertien doelpunten en gaf acht assists bij de Londenaren, waarmee ze op een teleurstellende tweede plaats in de Women's Super League eindigde.

Afgelopen zomer kende Miedema een teleurstellend EK. Na de openingswedstrijd tegen Zweden (1-1), waarin ze een van de uitblinkers was, testte ze positief op het coronavirus. Daardoor moest ze de groepswedstrijden tegen Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1) noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan.

In de kwartfinale tegen Frankrijk keerde Miedema wel terug bij de Oranjevrouwen, maar ze was niet geheel fit. Met de spits in de basis ging de titelverdediger kansloos ten onder tegen de Franse vrouwen, wat het ontslag van bondscoach Mark Parsons inleidde. Ze noemde het zelf een "klotetoernooi".

Miedema moet in de verkiezing om de Gouden Bal wedijveren met onder anderen Beth Mead, die met het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman Europees kampioen werd in eigen land. Samen met de Duitse Alexandra Popp, die ook is genomineerd voor de Gouden Bal, werd ze topscorer op het EK. Allebei scoorden ze zes keer.

De Gouden Bal voor vrouwen wordt pas sinds 2018 uitgereikt door France Football. Nog nooit wist een Nederlandse speelster de prijs te winnen. Lieke Martens werd in 2017 wel uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar, maar dat was een andere uitverkiezing, georganiseerd door wereldvoetbalbond FIFA.

De winnares van de Gouden Bal wordt op 17 oktober tijdens een gala in Parijs bekendgemaakt. De nominaties bij de mannen worden eveneens vrijdagavond bekendgemaakt.

Ryan Gravenberch is in de race voor de Kopa Trophy. Ryan Gravenberch is in de race voor de Kopa Trophy. Foto: Getty Images

Gravenberch dingt mee om talentenprijs

Gravenberch maakt kans om de Kopa Trophy te winnen. De voormalig speler van Ajax is een van de tien genomineerden voor de prestigieuze talentenprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste speler tot 21 jaar.

Naast Gravenberch zijn Karim Adeyemi, Jude Bellingham (beiden Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Jamal Musiala (Bayern München), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Bukayo Saka (Arsenal), Florian Wirtz (Bayern Leverkusen) en Gavi (FC Barcelona) genomineerd.

De twintigjarige Gravenberch kende een sterk seizoen bij Ajax. Hij was een van de beste spelers in de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag, die de landstitel won en de knock-outfase van de Champions League bereikte.

Vervolgens verdiende Gravenberch een transfer naar Bayern München, dat 18,5 miljoen euro betaalde voor de middenvelder van Ajax. In de eerste weken in Duitsland was de tienvoudig Oranje-international bankzitter.

Gravenberch was vorig jaar ook al genomineerd voor de Kopa Trophy, maar toen eindigde hij als achtste. De talentenprijs ging toen naar FC Barcelona-speler Pedri. De Spaanse middenvelder heeft nu niet eens een nominatie ontvangen. Matthijs de Ligt werd in 2019 uitgeroepen tot grootste talent tot 21 jaar, waarmee hij de enige Nederlandse winnaar is van de Kopa Trophy.

De tien genomineerden voor de Kopa Trophy 2022: Ryan Gravenberch - Bayern München

Karim Adeyemi - Borussia Dortmund

Jude Bellingham - Borussia Dortmund

Eduardo Camavinga - Real Madrid

Nuno Mendes - Paris Saint-Germain

Jamal Musiala - Bayern München

Josko Gvardiol - RB Leipzig

Bukayo Saka - Arsenal

Florian Wirtz - Bayer Leverkusen

Gavi - FC Barcelona