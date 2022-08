Ryan Gravenberch maakt kans om dit jaar de Kopa Trophy te winnen. De voormalig speler van Ajax is een van de tien genomineerden voor de prestigieuze talentenprijs van het Franse tijdschrift France Football, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste speler tot 21 jaar.

Naast Gravenberch zijn Karim Adeyemi, Jude Bellingham (beiden Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Jamal Musiala (Bayern München), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Bukayo Saka (Arsenal), Florian Wirtz (Bayern Leverkusen) en Gavi (FC Barcelona) genomineerd.

De twintigjarige Gravenberch kende een sterk seizoen bij Ajax. Hij was een van uitblinkers in de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag, die de landstitel won en de knock-outfase van de Champions League bereikte.

Vervolgens verdiende Gravenberch een transfer naar Bayern München, dat 18,5 miljoen euro betaalde voor de middenvelder van Ajax. In de eerste weken in Duitsland was de tienvoudig Oranje-international bankzitter.

Gravenberch was vorig jaar ook al genomineerd voor de Kopa Trophy, maar toen eindigde hij als achtste. De talentenprijs ging toen naar FC Barcelona-speler Pedri. De Spaanse middenvelder heeft nu niet eens een nominatie ontvangen. Hij was afgelopen seizoen verschillende maanden geveld door blessures.

Matthijs de Ligt werd in 2019 uitgeroepen tot grootste talent tot 21 jaar, waarmee hij de enige Nederlandse winnaar is van de Kopa Trophy. De winnaar van de komende editie wordt op 17 oktober tijdens het Ballon d'Or-gala in Parijs bekendgemaakt.

De tien genomineerden voor de Kopa Trophy 2022: Ryan Gravenberch - Bayern München

Karim Adeyemi - Borussia Dortmund

Jude Bellingham - Borussia Dortmund

Eduardo Camavinga - Real Madrid

Nuno Mendes - Paris Saint-Germain

Jamal Musiala - Bayern München

Josko Gvardiol - RB Leipzig

Bukayo Saka - Arsenal

Florian Wirtz - Bayer Leverkusen

Gavi - FC Barcelona