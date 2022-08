FC Barcelona heeft vrijdag voor het nieuwe seizoen vier nieuwe spelers kunnen inschrijven: Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié en Andreas Christensen en twee spelers die onlangs hun contract verlengden: Ousmane Dembélé en Sergi Roberto. La Liga heeft de financiële situatie van de veelbesproken Spaanse topclub een dag voor de competitiestart goedgekeurd.

In de afgelopen maanden werkte het financieel geplaagde Barcelona hard om alles rond te krijgen. De 26-voudig landskampioen bedacht een aantal constructies om ondanks de belabberde geldsituatie aan de eisen van La Liga te voldoen.

Zo werd een kwart van de televisierechten voor de komende 25 jaar aan een Amerikaanse investeerder verkocht, werd tweemaal 24,5 procent van de aandelen van de audiovisuele studio overgenomen door bedrijven, kreeg stadion Camp Nou een sponsornaam (Spotify Camp Nou), werd aan aantal spelers van de hand gedaan en werd clubiconen Gerard Piqué en Sergio Busquets gevraagd om salaris af te staan.

De constructies zorgden voor honderden miljoenen euro's aan inkomsten, waarmee het negatieve bestedingslimiet van 144 miljoen euro - Barcelona was de enige club in La Liga met een bedrag in de min - werd weggewerkt.

Volgens Spaanse media is Barcelona ook van plan om het flinke salaris van Frenkie de Jong te reduceren óf de dure Oranje-middenvelder te verkopen, maar dat is vooralsnog niet gebeurd. De Jong wordt wel al een tijdje nadrukkelijk gelinkt aan Manchester United en Chelsea.

De succesvolle inschrijving van de zes spelers betekent dat ze zaterdag allemaal kunnen meedoen wanneer FC Barcelona het competitieseizoen begint met een thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano. De aftrap is om 21.00 uur.

Nieuweling Jules Koundé zit nog in de wachtkamer bij FC Barcelona. Nieuweling Jules Koundé zit nog in de wachtkamer bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

Koundé niet ingeschreven, Memphis wel

Van alle nieuwe spelers staat alleen Jules Koundé nog niet ingeschreven. FC Barcelona moet volgens Spaanse media eerst ruimte maken in het salarisbudget om de middenvelder te kunnen registreren. Voorzitter Joan Laporta trok deze zomer 50 miljoen euro uit om Koundé over te nemen van Sevilla.

Opvallend is dat Memphis Depay ook nog op de spelerslijst staat van FC Barcelona. De Oranje-international wordt de laatste weken in verband gebracht met een transfer naar Juventus en Barcelona kan het vrijgekomen salaris van de Nederlander goed gebruiken om Koundé te kunnen registreren.

Trainer Xavi wilde vrijdag op de persconferentie niets loslaten over de toekomst van Memphis. "We zullen zien wat er gebeurt", zei hij. "We gaan alles evalueren. De markt is niet gesloten, hoewel het ideaal zou zijn als die vandaag dicht zou gaan."

Over de situatie van De Jong was Xavi wat openhartiger. Hij rekent erop dat de Nederlander dit seizoen bij FC Barcelona blijft voetballen. "De Jong is een belangrijke voetballer en maakt momenteel deel uit van de ploeg. Ik kan hem goed gebruiken. Dat blijf ik doen zolang de situatie niet verandert."