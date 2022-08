Een transfer van Fredrik Aursnes naar Benfica lijkt er voorlopig niet in te zitten. De middenvelder van Feyenoord zou voor minstens 10 miljoen euro vertrekken, maar van gesprekken tussen beide clubs is volgens trainer Arne Slot momenteel geen sprake.

"Voor zover ik weet is het rustig rondom hem", zei Slot vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan het duel tussen Feyenoord en sc Heerenveen. "Een transfer is momenteel niet dichtbij. Benfica is hier vrij lang geleden geweest en dat heeft niet tot een overkomst geleid. In de tussentijd is er niet weer onderhandeld."

De 26-jarige Aursnes speelde afgelopen weekend tijdens de eerste speelronde van de Eredivisie nog de hele wedstrijd tegen Vitesse, waarin Feyenoord op indrukwekkende wijze met 2-5 won.

"Op het moment dat een club interesse heeft in een van onze spelers, dan moet dat in het begin van de week tot concrete handelingen leiden. En dus niet een dag voor de wedstrijd", aldus Slot. "Geïnteresseerde clubs moeten dus op maandag en dinsdag bellen."

Santiago Giménez is een van de aanwinsten van Feyenoord deze zomer. Santiago Giménez is een van de aanwinsten van Feyenoord deze zomer. Foto: Pro Shots

Giménez maakt mogelijk zijn debuut

Aanwinst Santiago Giménez kan zaterdag zijn Feyenoord-debuut maken. De spits, die voor 4 miljoen euro werd overgenomen van Cruz Azul uit Mexico, krijgt tegen Heerenveen vermoedelijk speelminuten van Slot.

"Santi is denk ik in anderhalve week drie keer de wereld overgevlogen en je ziet dat hij dat fysiek wel even gemerkt heeft. Hij moet ook nog wat wennen aan zijn teamgenoten en zij aan hem", aldus Slot. "Tegelijkertijd heb ik gezien, en dat is voor spits niet totaal onbelangrijk, dat hij de ballen vrij makkelijk binnenschiet."

Feyenoord-sc Heerenveen begint zaterdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Eredivisie-speelronde 2 Vrijdag, 20.00 uur: Excelsior-Vitesse

Zaterdag, 18.45 uur: Go Ahead Eagles-PSV

Zaterdag, 20.00 uur: FC Utrecht-SC Cambuur

Zaterdag, 20.00 uur: FC Emmen-RKC Waalwijk

Zaterdag, 21.00 uur: Feyenoord-sc Heerenveen

Zondag, 12.15 uur: FC Volendam-NEC

Zondag, 14.30 uur: Ajax-FC Groningen

Zondag, 14.30 uur: FC Twente-Fortuna Sittard

Zondag, 16.45 uur: Sparta Rotterdam-AZ

