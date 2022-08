Na zijn in het water gevallen competitiedebuut hoopt Manchester United-manager Erik ten Hag op meer succes in het Premier League-duel met Brentford van zaterdag. De druk staat op de ketel, beseft de oefenmeester.

"We weten dat we ons op allerlei vlakken moeten verbeteren", vertelde Ten Hag vrijdag tijdens zijn persconferentie voor het bezoek aan Brentford.

Manchester United ging afgelopen zondag met 1-2 ten onder tegen Brighton & Albion. Met name voor rust maakten 'The Red Devils' een uiterst povere indruk.

"We hebben veel geleerd van dat duel. Het komt vaker voor dat je aan het begin van het seizoen nog moet werken aan bepaalde zaken. Voor iedereen is het een nieuwe start. De wedstrijd tegen Brighton hebben we geanalyseerd. We hebben de spelers ook laten zien hoe ze op het veld tot betere oplossingen kunnen komen."

Ronaldo trainde deze week goed

Ten Hag snapt heel goed dat zijn team onder een vergrootglas ligt. "Ik weet dat er altijd druk is. Ik heb de ervaring om daarmee om te gaan. Ik besef dat de fans verwachten dat Manchester United elke wedstrijd wint. Daar moeten we maar mee om zien te gaan. Het enige dat ik kan doen is het team zo goed mogelijk voorbereiden."

Ten Hag wilde niet zeggen of Cristiano Ronaldo fysiek in staat is om te starten. Afgelopen week viel de 37-jarige Portugees kort na rust in. "Hij heeft een goede trainingsweek achter de rug. Inclusief het oefenduel met Rayo Vallecano heeft hij nu twee helften gespeeld. We zullen morgen zien of hij speelt."

Net als vorige week tegen Brighton zijn Anthony Martial en Victor Lindelöf door een blessure afwezig tegen Brentford, dat vorige week met 2-2 gelijkspeelde bij Leicester City.

304 Bekijk het pijnlijke Manchester United-debuut van Ten Hag

Rashford mag niet weg van Ten Hag

Ten Hag werd ook geconfronteerd met de berichten dat Paris Saint-Germain concrete belangstelling heeft voor Marcus Rashford. "Hij is heel erg belangrijk en ik ben blij met hem. Ik wil hem niet verliezen, hij maakt zeker deel uit van onze plannen", liet de ex-trainer van onder meer Ajax weten.

Over de vermeende interesse van Manchester United in Frenkie de Jong en Adrien Rabiot deed Ten Hag geen uitspraken. "Ik praat niet over spelers die elders onder contract staan."