Alfred Schreuder heeft bewondering voor de manier waarop Dusan Tadic zich opstelt sinds de Ajax-aanvoerder eind juli het slachtoffer was van een gewapende overval bij zijn huis. Volgens de trainer heeft het incident geen invloed op Tadic' sportieve prestaties.

Woensdag meldde De Telegraaf dat Tadic in de nacht van woensdag 27 juli op donderdag 28 juli bij zijn huis werd opgewacht door twee gewapende mannen met helmen op. Zij waren vermoedelijk uit op zijn horloge. De Serviër raakte bij de confrontatie lichtgewond, maar ontkwam.

"Ik wist het al voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (die op 30 juli werd gespeeld, red). Hij heeft niet overwogen om niet te spelen, hij wilde dat juist heel graag. Het gaat goed met hem", zei Schreuder vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met FC Groningen van zondag.

"Ik heb hem de ochtend erna gesproken. Ik ken hem al heel lang; hij is een ongelooflijke winnaar en een vechter. Hij zei: 'Maak je geen zorgen. Ik kan gewoon spelen.' Ik heb verder niets aan hem gemerkt."

Of het mindere spel van de 33-jarige Tadic afgelopen zaterdag in de eerste Eredivisie-speelronde tegen Fortuna Sittard verband hield met de overval? Die suggestie werd door Schreuder van de hand gewezen.

"We waren tegen Fortuna in de eerste helft niet goed, maar dat gold voor ons allemaal. In de tweede helft waren we wél goed", zei hij over de wedstrijd waarin Ajax er na rust in slaagde de achterstand om te buigen.

Dusan Tadic kwam enkele dagen na de overval in actie tegen PSV. Dusan Tadic kwam enkele dagen na de overval in actie tegen PSV. Foto: Getty Images

Brobbey mogelijk in de spits tegen FC Groningen

De opleving van Ajax tegen Fortuna had mede te maken met een tactische omzetting van Schreuder, die invaller Brian Brobbey in plaats van Tadic in de spits zetten. Tadic ging daar vlak achter spelen.

"Pas toen ging het tempo omhoog en kregen we veel kansen. Kenneth Taylor deed het ook goed als defensieve middenvelder en Davy Klaassen pendelde er mooi tussendoor", zei Schreuder, die hintte op een basisplaats voor Brobbey tegen Groningen.

De twintigjarige spits heeft volgens de Ajax-coach meer wedstrijdritme nodig. "Misschien verklap ik nu te veel, maar hij moet nu wel langer dan 45 minuten gaan spelen. Hij is ook een echte spits. Die heb je soms nodig tegen defensieve ploegen."

Schreuder wilde niet veel kwijt over de situatie van Mohamed Ihattaren. Volgens De Telegraaf is de middenvelder op weg naar de uitgang bij Ajax vanwege banden met criminelen. Schreuder benadrukte dat Ihattaren nog altijd bij Ajax onder contract staat. "De gesprekken lopen, dat is het enige wat ik gehoord heb. Er is nog geen duidelijkheid. Daar moet ik het ook bij laten."

Ajax-FC Groningen begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Eredivisie-speelronde 2 Vrijdag, 20.00 uur: Excelsior-Vitesse

Zaterdag, 18.45 uur: Go Ahead Eagles-PSV

Zaterdag, 20.00 uur: FC Utrecht-SC Cambuur

Zaterdag, 20.00 uur: FC Emmen-RKC Waalwijk

Zaterdag, 21.00 uur: Feyenoord-sc Heerenveen

Zondag, 12.15 uur: FC Volendam-NEC

Zondag, 14.30 uur: Ajax-FC Groningen

Zondag, 14.30 uur: FC Twente-Fortuna Sittard

Zondag, 16.45 uur: Sparta Rotterdam-AZ

