De KNVB is met de FIFA in gesprek om de komende transferdeadline met een dag te verschuiven. Dat bevestigt een woordvoerder van de KNVB vrijdag aan NU.nl naar aanleiding van berichtgeving door VI. Tot verrassing van de bond sluit de transferperiode in de Europese topcompetities in de nacht van 1 op 2 september, 24 uur later dan in Nederland.

"We zijn er recent tot onze verbazing achter gekomen dat de deadline in een aantal landen afwijkt van de deadline van 31 augustus. We hebben contact opgenomen met de FIFA om te kijken of we onze deadline nog kunnen verlengen", aldus de woordvoerder.

"We verwachten wel dat het lastig wordt, omdat het transferwindow al loopt. De reglementen schrijven voor dat je de deadline dan niet meer mag verschuiven."

Als er geen verandering in de situatie komt, betekent het dat de Nederlandse clubs op 1 september nog spelers kunnen kwijtraken aan clubs uit onder meer Engeland, Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk zonder daar vervangers voor te kunnen vastleggen.

Normaal gesproken kunnen spelers uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie na de zomerse deadline alleen nog verkassen naar landen als Turkije en Rusland, waar de markt traditiegetrouw later sluit. De KNVB heeft de clubs donderdag op de hoogte gesteld van de situatie.

Zowel het Eredivisie- als Keuken Kampioen Divisie-seizoen is inmiddels begonnen. In de komende dagen staat in beide competities de tweede speelronde op het programma.