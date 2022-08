FC Barcelona heeft vrijdag opnieuw 24,5 procent van de aandelen in de eigen audiovisuele studio verkocht. De Spaanse topclub hoopt nu genoeg geld te hebben vrijgemaakt voor het inschrijven van een zevental spelers.

De aandelen zijn voor 100 miljoen euro gekocht door het bedrijf Orpheus Media. Onlangs werd door Socios.com al hetzelfde percentage aandelen voor eveneens 100 miljoen euro overgenomen.

Met de nieuwe verkoop van een deel van Barça Studios lijkt Barcelona genoeg geld binnen te hebben gehaald om nieuwelingen Robert Lewandowski, Raphina, Jules Koundé, Franck Kessié en Andreas Christensen in te schrijven, net als Ousmane Dembélé en Sergi Roberto, die hun contract verlengden.

Barcelona heeft haast met het inschrijven van de zeven spelers, wat op uiterlijk 1 september moet zijn gebeurd. Het La Liga-seizoen begint voor de ploeg van trainer Xavi zaterdag om 21.00 uur al met een thuisduel met Rayo Vallecano. Vrijdag wordt bekend of La Liga voor die wedstrijd alle tot nu verrichte handelingen goedkeurt.

De Catalanen zijn in de zoektocht naar financiële ruimte nog in gesprek met onder anderen clubiconen Gerard Piqué en Sergio Busquets. De club wil verder volgens Spaanse media het liefst af van Frenkie de Jong, die een van de grootverdieners is en een van de weinige spelers is met een flinke transferwaarde.

Eerder werd naast de dubbele verkoop van de aandelen in de audiovisuele studio al een sponsornaam verbonden aan Camp Nou - het iconische stadion heet nu Spotify Camp Nou - en kwamen de televisierechten voor de komende 25 jaar in Amerikaanse handen.