PSV is ondanks het vastleggen van acht spelers nog altijd op zoek naar meer versterkingen. Trainer Ruud van Nistelrooij hoopt, mede vanwege het drukke programma, zo snel mogelijk een of meer nieuwelingen te verwelkomen.

"We zijn zeker bezig om de selectie te versterken", zei Van Nistelrooij vrijdag tegen onder meer ESPN op zijn persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd van PSV tegen Go Ahead Eagles van zaterdag.

"Tot het WK in november bestaat het schema uit wedstrijden die om de twee à drie dagen gespeeld gaan worden. Er komen ook nog interlands tussendoor. Dan moet je jezelf beschermen met een zo breed en sterk mogelijke selectie. Dat willen we zo snel mogelijk voor elkaar krijgen."

PSV trok deze zomer al keepers Walter Benítez en Boy Waterman, verdedigers Ki-Jana Hoever en Jarrad Branthwaite, middenvelders Xavi Simons en Guus Til en aanvallers Luuk de Jong en Sávio aan.

Naast de zoektocht naar versterkingen is PSV er veel aan gelegen om Cody Gakpo te behouden. De sterspeler geniet interesse vanuit Engeland. Van Nistelrooij vindt het knap hoe de 23-jarige aanvaller zich ondanks alle ruis op PSV blijft focussen.

"Natuurlijk gebeurt er heel veel om hem heen en je kunt je niet helemaal afsluiten van de wereld. Maar de gesprekken die we hebben, gaan over hoe hij een betere speler kan worden en niet over de keuze van een volgende club. Dat is nu niet aan de orde."

'We staan er fysiek goed voor'

Hoewel PSV dinsdag na een slijtageslag de play-offs van de Champions League bereikte (AS Monaco werd na verlenging verslagen), heeft Van Nistelrooij het gevoel dat zijn ploeg klaar is voor het duel met Go Ahead.

"We hebben wel een half uur langer gespeeld dan de vorige keer. Desondanks staan we er fysiek goed voor. We hebben ook een dag meer rust dan de vorige keer", trok de voormalige topspits de vergelijking met het heenduel in Monaco.

"De eerste twee dagen zijn heel belangrijk voor het herstel. De derde dag kan je weer vol trainen en toewerken naar de volgende wedstrijd. We hebben geen blessures en het team heeft een boost gekregen na de ontlading van afgelopen dinsdag."

Go Ahead Eagles-PSV begint zaterdag om 18.45 uur. De wedstrijd in De Adelaarshorst staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Eredivisie-speelronde 2 Vrijdag, 20.00 uur: Excelsior-Vitesse

Zaterdag, 18.45 uur: Go Ahead Eagles-PSV

Zaterdag, 20.00 uur: FC Utrecht-SC Cambuur

Zaterdag, 20.00 uur: FC Emmen-RKC Waalwijk

Zaterdag, 21.00 uur: Feyenoord-sc Heerenveen

Zondag, 12.15 uur: FC Volendam-NEC

Zondag, 14.30 uur: Ajax-FC Groningen

Zondag, 14.30 uur: FC Twente-Fortuna Sittard

Zondag, 16.45 uur: Sparta Rotterdam-AZ

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie