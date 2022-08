Jürgen Locadia vervolgt zijn loopbaan bij het Iraanse Persepolis. Bij de club uit Teheran begint de voormalig aanvaller van PSV aan zijn vijfde buitenlandse avontuur.

De 28-jarige Locadia was transfervrij na zijn vertrek bij Bochum, waar hij aan het begin van dit kalenderjaar een contract voor een half jaar tekende. Het dienstverband bij de Bundesliga-club verliep met twee goals in dertien optredens niet zoals gehoopt.

Na het vertrek uit Duitsland werd Locadia in verband gebracht met NEC. Tot een terugkeer naar de Eredivisie kwam het niet, omdat hij met de Nijmeegse club niet tot een akkoord kwam. Bij Persepolis tekent de spits een contract voor een jaar.

In Iran begint Locadia aan zijn vijfde buitenlandse avontuur in ruim vier jaar. De geboren Emmenaar verkaste in januari 2018 voor een transfersom van 17 miljoen euro van PSV naar Brighton & Hove Albion. Hij staat daarmee in de top tien van de duurst uitgaande transfers van de club.

Voor Brighton & Hove Albion speelde Locadia 45 wedstrijden, waarin hij de verwachtingen nooit kon waarmaken. Door de Premier League-club werd Locadia in 2019 uitgeleend aan Hoffenheim. Een jaar later speelde hij op huurbasis voor het Amerikaanse FC Cincinnati.

Persepolis werd vorig seizoen tweede in de Iraanse competitie en is met veertien landstitels de recordkampioen. In 2006 werkte voormalig Oranje-international Arie Haan een half jaar als hoofdtrainer bij de club.