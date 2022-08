FC Twente-coach Ron Jans wilde donderdag na het bereiken van de play-offs nog weinig kwijt over het tweeluik met Fiorentina in de strijd om een Conference League-ticket. Volgens de trainer moet de focus eerst op de Eredivisie.

"Ik ga pas na het duel met Fortuna Sittard uitgebreid in op Fiorentina. Anders geef ik het slechte voorbeeld", zei Jans tegen ESPN na de 4-1-overwinning op het Servische FK Cukaricki.

Twente zette vorige week met een 1-3-zege in Servië al een grote stap richting de play-offs. In de return in De Grolsch Veste kende zijn ploeg een valse start, maar Twente won door goals van Robin Pröpper, Michel Vlap en Christos Tzolis (twee) opnieuw eenvoudig.

"Je hebt nu nauwelijks de tijd om dingen uit deze wedstrijd na te bespreken, want zondag staat Fortuna alweer te wachten", zei Jans, die vertelde dat zijn vrouw en kinderen de vliegreis en het verblijf in Florence al na het duel in Servië hadden geboekt.

"Ik kan me wel volledig op Fortuna focussen", aldus de 63-jarige hoofdtrainer. "Twee leden van onze technische staf gaan naar het Fiorentina-Cremonese en daar krijgen we een verslag van. Het is een heel uitdagende tegenstander."

Bij een overwinning op Fiorentina speelt FC Twente voor de eerste keer sinds het seizoen 2012/2013 in een Europees hoofdtoernooi. Destijds speelden de tukkers in de groepsfase van de Europa League. De eerste ontmoeting is volgende week donderdag in Florence, een week later is de return.