AZ-uitblinker Tijjani Reijnders en coach Pascal Jansen kunnen het enorme verschil tussen de twee wedstrijden tegen Dundee United maar moeilijk verklaren. Na een 1-0-nederlaag in Schotland walste AZ donderdagavond met 7-0 over Dundee United heen.

"Ik vraag me ook af hoe we de vorige keer hebben verloren", reageerde de 24-jarige Reijnders tegenover ESPN na de galavoorstelling in het duel in de derde voorronde van de Conference League.

De middenvelder had zelf met twee doelpunten een hoofdrol in de eerste helft, waarin AZ uitliep naar een 5-0-voorsprong. Na rust voerde AZ de score via Dani de Wit en invaller Mayckel Lahdo op tot 7-0.

"Na vorige week waren we uit op revanche", vervolgde Reijnders. "Vorige week was echt een offday, dat kun je nu wel zeggen. We wilden laten zien dat we als team in staat zijn om Dundee United omver te spelen. Dat is wel gelukt."

Jansen: 'Plan van vorige week grotendeels aangehouden'

Ook Jansen wist het verschil tussen de twee wedstrijden niet direct te verklaren. "Dat is een heel goede vraag", reageerde de trainer van AZ. "We zijn met vrijwel dezelfde samenstelling begonnen en hebben eigenlijk het plan van vorige week grotendeels aangehouden."

"Natuurlijk hebben we gekeken waar het in Schotland aan ontbrak", vervolgde Jansen. "Het was vooral zaak om in de ruimtes te komen en vanuit daar naar het doel toe te versnellen en goede keuzes te blijven maken. Dat hebben we vandaag in ieder geval vrij aardig gedaan."

Na de overwinning op Dundee United moet AZ nog één horde nemen om - net als vorig seizoen - in de groepsfase van de Conference League te spelen. In de play-offs, die op 18 augustus en 25 augustus worden gespeeld, is het Portugese Gil Vicente de tegenstander.