Nederland heeft in de afgelopen Europese midweek uitstekende zaken gedaan op de UEFA-coëfficiëntenlijst. PSV, AZ en FC Twente boekten een overwinning én plaatsten zich voor de play-offs in de Champions League (PSV) en Conference League (AZ en FC Twente).

In totaal veroverde de Eredivisie-delegatie 0,6 punten op de coëfficiëntenlijst, de ranglijst op basis waarvan de UEFA de tickets verdeelt. De laatste vijf seizoenen tellen daarvoor mee.

Momenteel wordt gestreden om de ticketverdeling in het seizoen 2024/2025. Nederland staat nu zesde en als dat aan het einde van het seizoen ook zo is, mag de Eredivisie over twee jaar twee clubs afvaardigen naar het hoofdtoernooi van de Champions League. De nummer drie komt in dat geval uit in de voorronden.

De voorsprong van Nederland op concurrent Portugal bedraagt 2,451 punten. De Zuid-Europeanen zagen deze week Vitória de Guimarães in de derde voorronde van de Conference League worden uitgeschakeld door Hajduk Split. Portugal is daardoor nog maar met vijf van de zes clubs in de race.

Top tien UEFA-coëfficiëntenlijst (voor de tickets in 2024/2025) 1. Engeland: 88,855

2. Spanje: 78,712

3. Duitsland: 67,856

4. Italië: 61,854

5. Frankrijk: 49,997

6. Nederland: 48,500

7. Portugal: 46,049

8. Schotland: 34,100

9. Oostenrijk: 30,700

10. België: 30,100

Belangrijke weken op komst

Gil Vicente plaatste zich wel voor de play-offs in de Conference League en stuit daarin op AZ. De Alkmaarders kunnen de komende weken heel goede zaken doen voor de coëfficiëntenlijst. Als ook Gil Vicente niet eens de groepsfase haalt, wordt het voor Portugal heel lastig om Nederland nog voorbij te steken. De Eredivisie hoeft trouwens niet alleen maar achterom te kijken, aangezien de achterstand op nummer vijf Frankrijk minder dan twee punten bedraagt.

De Ligue 1 zag AS Monaco dinsdag door toedoen van PSV gedegradeerd worden naar de Europa League. De Eindhovenaren bleven daardoor op koers om Nederland een coëfficiëntenopsteker te bezorgen. Het afdwingen van een Champions League-ticket levert immers vier bonuspunten op, oftewel 0,8 punten voor het Nederlandse coëfficiënt. De Eredivisie moet alles door vijf delen vanwege het aantal clubs bij de start van de campagne. Portugal startte het seizoen met één club meer. Daardoor is elk resultaat van dat land iets minder waard, omdat de oogst van de Zuid-Europeanen door zes moet worden gedeeld.

De Eredivisie bezette na het afgelopen seizoen de zevende plaats. Dat betekent dat de kampioen van 2023 rechtstreeks mag deelnemen aan de Champions League. De nummer twee stroomt in in de derde voorronde van het miljardenbal.

PSV duelleert met Rangers FC om een Champions League-ticket. PSV duelleert met Rangers FC om een Champions League-ticket. Foto: Pro Shots

Enorm verschil tussen plek zes en zeven

De bekerwinnaar van volgend seizoen doet mee aan de play-offs (de laatste voorronde) in de Europa League. De nummer drie maakt zijn opwachting in de derde kwalificatieronde van de Conference League. De winnaar van de play-offs geeft acte de presence in de tweede voorronde van het 'derde Europese toernooi'.

In de praktijk komt het vaak voor dat tickets doorschuiven, als bijvoorbeeld de KNVB-bekerwinnaar ook landskampioen is geworden.

Het verschil tussen de zesde en de zevende positie is enorm: het land dat zesde staat is zoals eerder gemeld met twee clubs actief in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Verder mag er dan nog een team deelnemen aan de voorronde van het elitetoernooi. De laatste keer dat Nederland met drie clubs van de partij was in de groepsfase van de Champions League, was in het seizoen 2002/2003.