De beslissing van de FIFA om de aanvangstijd van de eerste WK-wedstrijd van Oranje te verzetten, leidt tot gemengde gevoelens bij bondscoach Louis van Gaal.

Nederland treft Senegal nu op maandag 21 november om 19.00 uur (17.00 uur Nederlandse tijd). Aanvankelijk zou Oranje om 13.00 uur lokale tijd in actie komen in wat de openingswedstrijd van het WK zou zijn geweest.

De FIFA heeft Qatar-Ecuador, een duel tussen groepsgenoten van Oranje, naar voren gehaald, zodat deze wedstrijd op 20 november als het openingsduel fungeert. Op die manier kan in de avonduren een ceremonie worden georganiseerd.

"Het is opmerkelijk dat er zo kort voor het toernooi nog aan het wedstrijdschema gesleuteld wordt", reageert Van Gaal via de site van de KNVB. Het staat al bijna twaalf jaar vast dat Qatar het WK 2022 zal organiseren en al op 15 juli 2020 werd het wedstrijdschema bepaald, dat op 1 april na de WK-loting werd ingevuld met alle deelnemers.

Volgens de Oranjebondscoach heeft het FIFA-besluit een voor- en een nadeel. "Voor ons is het gunstig dat het op het nieuwe tijdstip minder warm zal zijn in het stadion, doordat de zon dan al onder is. Maar de keerzijde van de medaille - en dat vind ik zwaar wegen - is dat onze groepsgenoten Ecuador en Qatar een dag langer rust hebben in aanloop naar de tweede groepswedstrijd."

Van Gaal voorspelt dat het publiek in Nederland weinig moeite met de aanpassing zal hebben. "Om vijf uur 's middags kijk je toch even net wat lekkerder naar een voetbalwedstrijd dan op maandagochtend elf uur."

Van Gaal loopt bijzondere primeur mis

Overigens wordt Van Gaal een primeur door de neus geboord: hij had de eerste Oranjebondscoach in een enkele openingswedstrijd van een WK kunnen worden. In 1934 speelde Nederland weliswaar ook het eerste duel, maar toen begonnen alle achtste finales op hetzelfde tijdstip. Zwitserland schakelde Oranje toen uit.

Het team van Van Gaal speelt zijn andere groepswedstrijden op 25 november (tegen Ecuador) en 29 november (tegen Qatar). De eerste twee landen in elke groep plaatsen zich voor de achtste finale.