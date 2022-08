AZ heeft donderdag op zeer overtuigende wijze de play-offs van de Conference League bereikt. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 7-0 van Dundee United, terwijl ze vorige week nog met 1-0 verloren in Schotland.

Na een galavoorstelling in de eerste helft leidde AZ bij rust al met 5-0 door doelpunten van Vangelis Pavlidis (twee keer), Tijjani Reijnders (twee keer) en Hakon Evjen. Na de onderbreking tilden Dani de Wit en Mayckel Lahdo de eindstand naar 7-0.

AZ beleefde vorige week nog een afgang in Dundee door met 1-0 te verliezen van de Schotse nummer vier van het afgelopen seizoen. Vorige jaargang schopte de ploeg van trainer Pascal Jansen het tot de kwartfinales van de Conference League. Door de fraaie zege in Alkmaar behoort dat nog altijd tot de mogelijkheden.

In de play-offs is Gil Vicente de tegenstander van AZ. De Portugese club rekende donderdag met 4-0 af met Riga FC, nadat de heenwedstrijd in een 1-1-gelijkspel was geëindigd. De ontmoeting tussen AZ en Gil Vicente is extra pikant, omdat Nederland en Portugal verwikkeld zijn in een strijd om een tweede vast Champions League-ticket.

Door de zege van AZ zijn alle vijf de Nederlandse clubs nog in de race in Europa. Eerder op de dag plaatste FC Twente zich eveneens voor de play-offs van de Conference League, die op 18 augustus (heenwedstrijd) en 25 augustus (return) worden gespeeld. Dinsdag stelde PSV een plek in de play-offs van de Champions League veilig. Ajax (Champions League) en Feyenoord (Europa League) zijn al zeker van de groepsfase.

De spelers van AZ vieren de 7-0-zege met de supporters. Foto: Pro Shots

Vijf goals in één helft

AZ had wat goed te maken na de wanvertoning in Dundee en dat was wel te zien aan de spelers van trainer Jansen, die een gretige indruk maakten. Na twintig minuten was het ook al raak. Na een fraai uitgespeelde aanval had Pavlidis de bal voor het intikken: 1-0.

De openingstreffer bracht AZ in het tweeluik op gelijke hoogte met Dundee, maar de Alkmaarders lieten het daar niet bij zitten. In een tijdsbestek van dertien minuten scoorde de Eredivisie-club liefst vier keer in het AFAS Stadion.

Reijnders scoorde in de 31e minuut met een afstandsschot, waarna Pavlidis met een kopbal uit een hoekschop zijn tweede doelpunt van de avond maakte. De Griekse spits kreeg daarbij wel hulp van Dundee United-keeper Mark Birighitti. De voormalig doelman van NAC ging volledig onder de bal door.

Op slag van rust was Reijnders opnieuw trefzeker: dit keer was hij het eindstation van een vloeiende aanval. Niet veel later vond ook Evjen het net, waarmee de indrukwekkende eerste helft van AZ een passend einde kreeg.

Vangelis Pavlidis was met twee doelpunten de grote man bij AZ. Vangelis Pavlidis was met twee doelpunten de grote man bij AZ. Foto: ANP

AZ ook na rust getergd

Met de fraaie voorsprong op zak hoefde AZ niet meer diep te gaan na rust, maar toch probeerde de ploeg van Jansen de score op te voeren. Dat leverde in de eerste minuut van de tweede helft al een doelpunt op. De Wit haalde de trekker over na een scrimmage in het strafschopgebied van Dundee.

Na een uur spelen besloot Jansen wat spelers te sparen, al was dat niet terug te zien aan het oogstrelende spel van de thuisploeg. Na verschillende grote kansen viel een kwartier voor tijd de 7-0: nieuweling Mayckel Lahdo maakte zijn eerste doelpunt voor AZ.

Met het debuut van aanwinst Riechedly Bazoer na de 7-0 was de feestavond van AZ helemaal compleet. De Alkmaarders zijn daardoor nog maar één horde verwijderd van het hoofdtoernooi van de Conference League.