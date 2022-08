Nederland-Senegal wordt toch niet de openingswedstrijd van het WK. De FIFA heeft besloten het toernooi al op 20 november van start te laten gaan met Qatar-Ecuador.

De aftrap van Nederland-Senegal is nu op maandag 21 november om 17.00 uur Nederlandse tijd. Oranje speelt zijn andere groepswedstrijden op 25 november (tegen Ecuador) en 29 november (tegen Qatar).

De mondiale eindronde duurt tot en met 18 december, wanneer de finale wordt gespeeld. De meeste competities gaan door tot een week voor de WK-start. Op zondag 13 november worden nog duels in de Eredivisie gespeeld.

De FIFA Council, het belangrijkste beslissingsorgaan van de wereldvoetbalbond, heeft donderdag unaniem ingestemd met het voorstel om de start van de 22e mondiale eindronde met een dag te vervroegen.

Oranje na acht jaar terug op WK

Door de openingswedstrijd op 20 november in de avonduren te houden, is er de ruimte voor een openingsceremonie. Qatar wil graag een vuurwerkshow houden om de start van het WK luister bij te zetten en bij daglicht is dat geen optie.

De FIFA zegt bovendien de traditie te willen respecteren dat na zo'n ceremonie de gastheer of de titelverdediger in actie komt. De aftrap van Qatar-Ecuador is om 19.00 uur lokale tijd (in Nederland is het dan 17.00 uur).

De mannenploeg van Oranje keert eind dit jaar na acht jaar terug op het mondiale podium. In 2014 legde Nederland beslag op het brons.