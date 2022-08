Een dag voor de competitiestart heeft FC Barcelona nieuwe spelers als Robert Lewandowski en Raphinha nog altijd niet ingeschreven. Net als andere jaren is geld het grote probleem bij de noodlijdende club. In de zoektocht naar miljoenen is voorzitter Joan Laporta uitgekomen bij Frenkie de Jong, met een geruchtmakende transfersoap tot gevolg. Dit is hoe de zaak in elkaar steekt.

Bayern München-trainer Julian Nagelsmann kon eind juli niet begrijpen dat zijn topspits Robert Lewandowski overstapte naar FC Barcelona. Met de transfer was een som van 45 miljoen euro gemoeid. "Barcelona is de enige club in de wereld die geen geld heeft, maar toch elke speler kan kopen. Dat is toch raar en een beetje gek? Ik begrijp niet hoe ze dat doen."

FC Barcelona was in het vorige decennium de beste club ter wereld. Het betoverde de voetbalwereld met spelers als Lionel Messi, Xavi en Andrés Iniesta, maar van die reputatie is weinig meer over. Vooral financieel stortte Barça in een diepe put.

Door wanbestuur en de coronacrisis is de schuld opgelopen tot 1,35 miljard euro, zo werd vorig jaar bekend. Laporta noemde FC Barcelona toen "klinisch dood". De misère leidde vorig jaar het vertrek van sterspeler Messi in.

Toch trok FC Barcelona deze zomer liefst 153 miljoen euro uit voor drie nieuwe spelers. Lewandowski (45 miljoen euro), Raphinha (58 miljoen euro) en Jules Koundé (50 miljoen euro) werden met veel bombarie gepresenteerd in Camp Nou.

Van alle clubs ter wereld gaf alleen Chelsea meer uit op de transfermarkt: 186 miljoen euro. Laporta wil FC Barcelona met investeringen uit het moeras trekken, net zoals hij in zijn eerste periode (2003-2010) bij de club deed. Volgens de voorzitter is Barcelona na de komst van Lewandowski na "een verblijf op de intensive care ontslagen uit het ziekenhuis". Maar hoe kan hij nu geld uitgeven terwijl Barcelona zo'n hoge schuld heeft?

Nieuwe spelers Barcelona in zomer 2022 Raphinha (Leeds United) - 58 miljoen euro

Jules Koundé (Sevilla) - 50 miljoen euro

Robert Lewandowski (Bayern) - 45 miljoen euro

Franck Kessié (AC Milan) - transfervrij

Andreas Christensen (Chelsea) - transfervrij

Voorzitter Joan Laporta presenteerde vorige week Robert Lewandowski in Camp Nou. Voorzitter Joan Laporta presenteerde vorige week Robert Lewandowski in Camp Nou. Foto: AFP

Laporta voerde sinds zijn komst in maart vorig jaar niet alleen een forse bezuinigingsronde door: hij haalde allerlei financiële trucs uit om miljoenen binnen te harken. Allereerst sloot hij een lening van 500 miljoen euro af bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs om de schulden over een langere periode te kunnen aflossen.

Laporta zorgde vervolgens voor extra inkomsten. Allereerst vond hij in Spotify een nieuwe hoofdsponsor. De Zweedse streamingdienst betaalt de club over drie jaar maar liefst 280 miljoen euro. Het bedrijf werd ook naamgever van Camp Nou.

Daarnaast verkocht Laporta een kwart van de televisierechten voor de komende 25 jaar aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij en ook nog eens een kwart van de aandelen van de audiovisuele studio Barça Studios. Daardoor vloeide de afgelopen weken naar verluidt nog eens 700 miljoen euro naar de clubkas.

Maar zelfs met deze opbrengst kan FC Barcelona de dure nieuwelingen Lewandowski, Raphinha en Koundé, de transfervrij overgekomen Andreas Christensen en Franck Kessié en de gebleven Ousmane Dembélé en Sergi Roberto niet registreren bij de competitieleiding van La Liga.

Joan Laporta dreigt met een rechtszaak tegen Frenkie de Jong. Joan Laporta dreigt met een rechtszaak tegen Frenkie de Jong. Foto: AFP

Dat heeft alles te maken met het Financial Fair Play-systeem in Spanje: elke club krijgt een bestedingslimiet opgelegd, die wordt berekend op basis van de inkomsten en uitgaven van de club. Van dat geld moeten de transfersommen en de salarissen van de nieuwe spelers betaald worden. Voorafgaand aan de transferzomer werd die voor FC Barcelona bepaald op -144 miljoen euro.

Dat betekende dat Barcelona eerst spelers moest verkopen en meer inkomsten moeten genereren om de rode cijfers bij La Liga weg te werken. Het was daarmee de enige profclub in Spanje die een negatieve bestedingslimiet had.

Het betekende een ongekende neergang voor FC Barcelona. In het seizoen voor de coronapandemie kon de club nog 670 miljoen euro uitgeven op de transfermarkt, waarmee Barça koploper was in La Liga. Real Madrid is nu de club met de hoogste bestedingslimiet in Spanje: 739 miljoen euro.

FC Barcelona maakte niet alleen ruimte door extra geldbronnen aan te boren, maar ook door enkele dure spelers te verkopen of te laten vertrekken. Zo haalde het onder anderen Philippe Coutinho, Clément Lenglet en Dani Alves. Nu moet FC Barcelona volgens het Spaanse radiostation Cadena SER nog zo'n 30 tot 40 miljoen euro vinden om alle nieuwe spelers in te kunnen schrijven bij La Liga.

In de zoektocht naar die miljoenen is Laporta uitgekomen bij De Jong. De Nederlander is met een jaarsalaris van 18 miljoen euro momenteel de best verdienende speler van FC Barcelona en daarmee de eerste kandidaat voor een loonoffer.

Bestedingslimieten La Liga voor zomer 2022 1. Real Madrid: 739 miljoen euro

2. Sevilla: 199 miljoen euro

3. Atlético Madrid: 161 miljoen euro

4. Villarreal: 148 miljoen euro

20. FC Barcelona: -144 miljoen euro

Frenkie de Jong zou woedend zijn over de handelwijze van FC Barcelona. Frenkie de Jong zou woedend zijn over de handelwijze van FC Barcelona. Foto: Getty Images

Daarop ontstond een geruchtmakende soap in Camp Nou: volgens verschillende Spaanse media weigert De Jong voor komend seizoen salaris in te leveren. De Oranje-international heeft de afgelopen jaren al meegedacht met de club door flink water bij de wijn te doen en heeft bovendien nog 19 miljoen euro aan achterstallig salaris en premies tegoed van FC Barcelona.

Na zijn weigering ontstond er een heuse campagne tegen De Jong. Barcelona stuurde volgens The Athletic op 15 juli een brandbrief naar de Nederlander, waarin stond dat zijn contract mogelijk onwettig was, omdat die door het vorige bestuur onder "criminele voorwendselen" tot stand was gekomen. De club dreigde bovendien met een rechtszaak tegen haar eigen speler.

Even daarvoor was het contract van De Jong zelfs op straat beland. De Spaanse sportkrant Marca publiceerde alle details uit de verbintenis van de Nederlander. Daaruit bleek onder meer dat Barcelona De Jong ruim 88 miljoen euro moet betalen totdat zijn contract in 2026 afloopt. Volgens Sport was De Jongs zaakwaarnemer Ali Dursun woedend, omdat het contract gelekt zou zijn.

Alle ogen in Camp Nou zijn gericht op Frenkie de Jong. Alle ogen in Camp Nou zijn gericht op Frenkie de Jong. Foto: Getty Images

De Jong weigerde een nieuw loonoffer te brengen. En omdat hij met zijn hoge salaris indirect de inschrijving van zeven spelers blokkeert, stuurt de club aan op een verkoop van de speler die van alle selectieleden de hoogste marktwaarde vertegenwoordigt.

Barcelona bereikte vorige maand naar verluidt een akkoord met Manchester United over een transfersom van 85 miljoen euro, maar De Jong liet de deal klappen omdat de ploeg van manager Erik ten Hag niet in de Champions League uitkomt. Ondanks alle perikelen zou de Nederlander in Barcelona willen blijven, maar wel onder de huidige voorwaarden.

FC Barcelona lijkt een nieuwe uitweg te hebben gevonden. Het doorgaans goed ingevoerde Sport meldde donderdag groots op de voorpagina dat de club bijna rond is met Chelsea over de verkoop van De Jong. Het zou dit keer om een bod van 80 miljoen euro gaan. Het is niet duidelijk hoe De Jong tegenover een transfer naar de Premier League-club staat. Chelsea speelt wel in de Champions League.

Zaakwaarnemer Dursun is sinds woensdag in Barcelona om met de clubleiding over de toekomst van De Jong te praten. De gemoederen zouden de afgelopen weken flink zijn opgelopen bij de middenvelder. De voormalige speler van Ajax voelt zich onder druk gezet door de bestuurders van Barcelona.

Mundo Deportivo meldde dat Dursun bij de Spaanse spelersvakbond, de internationale spelersvakbond FIFPRO en de Spaanse competitieleiding aan de bel heeft getrokken vanwege de "lastercampagne" door de club. Eerder sprak de Nederlandse spelersvakbond VVCS al van "afpersing" door FC Barcelona.

206 Waarom Barcelona Lewandowski koopt, maar Frenkie de Jong te duur is

Voor de buitenwacht voert voorzitter Laporta al tijden een mooiweershow op als de situatie van De Jong ter sprake komt. "Er zijn aanbiedingen voor hem binnengekomen, maar we willen dat hij blijft", zei de preses afgelopen zondag tegen de Spaanse televisiezender TV3. "Frenkie zelf wil ook graag blijven."

Het is onduidelijk hoe de transfersoap gaat aflopen. Trainer Xavi zei onlangs dat hij rekent op De Jong, die zondag in de oefenwedstrijd tegen Pumas UNAM (6-0) opvallend genoeg op de bank begon en als invaller een ijzersterke indruk maakte. Maar tegelijkertijd heeft FC Barcelona de mogelijke transfersom voor De Jong heel hard nodig.

Overigens is De Jong niet de enige speler die om een loonoffer is gevraagd: ook clubiconen en routiniers Gerard Piqué en Sergio Busquets zouden fors moeten gaan inleveren. Zij mogen hoe dan ook bij de club blijven. Memphis Depay lijkt wel op weg naar de uitgang: hij koerst af op een transfer naar Juventus. Dat bespaart de club ook weer salaris.

FC Barcelona heeft tot 1 september de tijd om spelers in te schrijven en alle zaken op orde te brengen. Voor het eerste competitieduel met Rayo Vallecano wordt het een race tegen de klok om iedereen speelgerechtigd te krijgen. Zaterdag om 21.00 uur trapt FC Barcelona het nieuwe seizoen af in Camp Nou. Tot uiterlijk vijf minuten voor de aftrap mogen spelers geregistreerd worden. Het geruchtmakende spel achter de schermen bij Barcelona zal dan nog niet achter de rug zijn.