Het Royal Antwerp FC van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars heeft zich donderdagavond geplaatst voor de play-offs in de Conference League. De koploper in de Belgische competitie schakelde het Noorse Lillestrøm uit.

De return op de Bosuil eindigde donderdag in 2-0. Vorige week had Antwerp al het fundament voor een plek in de volgende ronde gestort door met 1-3 te winnen.

Het team van Van Bommel deelde ook donderdag de lakens uit, al had de ploeg moeite om het overwicht uit te drukken in een hoge score. In de eerste helft had alleen Anthony Valencia succes: de basisdebutant schoot uit een lastige hoek raak op aangeven van Radja Nainggolan. Verder liet Antwerp de nodige mogelijkheden liggen.

In het tweede bedrijf mocht Lillestrøm het spel maken van Antwerp, maar de Noren kwamen niet in de buurt van de gelijkmaker. De thuisploeg maakte twintig minuten voor tijd aan het laatste restje onzekerheid een einde: Birger Verstraete kopte raak, nadat een inzet van de vlak daarvoor ingevallen Vincent Janssen was geblokt.

Van Bommel beleeft een prima start bij Antwerp

Van Bommel is na zeven officiële duels nog altijd ongeslagen bij Antwerp. De drie competitieduels onder zijn leiding leverden de volle buit (negen punten) op. Voorafgaand aan het tweeluik met Lillestrøm zette Antwerp al FC Drita opzij in de Conference League-voorronde.

Om het hoofdtoernooi te bereiken, moeten Van Bommel en de zijnen zich zien te ontdoen van het Turkse Istanbul Basaksehir, dat over twee duels met 6-1 won van het IJslandse Breidablik.

Bekijk hier alle uitslagen in de derde voorronde van de Conference League