FC Twente heeft zich donderdagavond zonder al te veel problemen geplaatst voor de play-offs in de Conference League. De tukkers wonnen voor eigen publiek met 4-1 van het Servische FK Cukaricki na de 1-3-zege van vorige week in het heenduel.

De ploeg van Ron Jans herstelde zich voor eigen publiek van een stroeve start. Cukaricki stichtte in de beginfase veel gevaar, waarbij onder anderen Luka Adzic zich roerde. De 23-jarige aanvaller, in het verleden zonder veel succes actief voor FC Emmen en PEC Zwolle, opende na zeven minuten zelfs de score in Enschede.

De thuisploeg had de schade razendsnel hersteld. Na ruim een kwartier gleed Robin Pröpper een vrije trap binnen en na 34 minuten kopte Michel Vlap binnen. In de slotfase legde invaller Christos Tzolis de eindstand vast met twee fraaie goals.

Zo kwalificeerde FC Twente zich overtuigend voor de laatste fase van de voorronde van de Conference League.

FC Twente-defensie geeft veel ruimte weg

Bij de heenwedstrijd in Belgrado maakte FC Twente voor rust het verschil door uit te lopen naar een 0-3-voorsprong. Cukaricki kwam na de hervatting een stuk beter voor de dag met als beloning de 1-3.

De nummer drie van het afgelopen seizoen van Servië leek moed te hebben geput uit de tweede helft van vorige week en zette FC Twente in de openingsfase brutaal onder druk. De thuisploeg gaf achterin veel ruimte weg en de 0-1 van Adzic kwam niet eens uit de lucht vallen.

FC Twente, dat zijn eerste Europese thuiswedstrijd sinds 2014 afwerkte, rechtte op tijd de rug en via Pröpper stond het al snel 1-1. De verdediger anticipeerde uitstekend op een vrije trap en werkte de bal al glijdend binnen. Dankzij Vlap kon het publiek in de eerste helft nogmaals juichen. Na een mooie aanval kopte de ex-speler van onder meer sc Heerenveen raak op aangeven van Daan Rots.

Robin Pröpper glijdt de gelijkmaker binnen. Robin Pröpper glijdt de gelijkmaker binnen. Foto: Pro Shots

Cukaricki komt niet in de buurt van comeback

Na de hervatting onderscheidden de doelmannen zich. Bij de bezoekers keerde Novak Micovic een inzet van de mee opgekomen Joshua Brenet en namens FC Twente greep Lars Unnerstall enkele keren vakkundig in.

In de slotfase lag het tempo een stuk lager dan voor rust en beperkte FC Twente zich hoofdzakelijk tot het consolideren van de riante marge. Het zag er geen moment naar uit dat Cukaricki het feestje van de tukkers zou verpesten. De sfeer in de Grolsch Veste was al uitstekend, maar werd er na de 3-1 van Tzolis nog beter op. De invaller, een huurling van Norwich City, schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied raak. Diep in de blessuretijd maakte de Griek er ook nog 4-1 van. Opnieuw haalde de aanvaller op heerlijke wijze uit.

In de strijd om een ticket voor het hoofdtoernooi duelleert FC Twente de komende weken met Fiorentina, de nummer zeven van het voorbije Serie A-seizoen. Bekende spelers in de selectie van de ploeg uit Florence zijn Sofyan Amrabat, Luka Jovic en Aleksandr Kokorin.

De eerste ontmoeting is volgende week donderdag in Florence, een week later is de return in Enschede. FC Twente speelt zondag eerst nog voor eigen publiek de Eredivisie-wedstrijd tegen Fortuna Sittard.