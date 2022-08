De Marokkaanse bond heeft de samenwerking met bondscoach Vahid Halilhodzic beëindigd. Dat meldt de bond van het Afrikaanse land donderdag.

Halilhodzic lag de laatste jaren in de clinch met Hakim Ziyech, die zich niet meer beschikbaar heeft gesteld. Onlangs legde de trainer zijn conflict met Noussair Mazraoui wel bij.

"Gezien de meningsverschillen tussen de bond en Vahid Halilhodzic hebben beide partijen in onderling overleg besloten om uit elkaar te gaan", schrijft de bond in een verklaring.

Eind dit jaar neemt Marokko deel aan het WK in Qatar. Daarin zijn België, Canada en Kroatië de tegenstanders in de groepsfase.

De 69-jarige Halilhodzic is de enige trainer die met vier verschillende landen het WK heeft bereikt. Maar de Bosnische bondscoach nam alleen met Algerije deel aan de eindronde, in 2014. Toen viel het doek in de achtste finale tegen de latere eindwinnaar Duitsland.

Halilhodzic twee keer eerder vlak voor WK ontslagen

Ook Ivoorkust (2010) en Japan (2018) bereikten onder de hoede van Halilhodzic het WK, maar in beide jaren werd de trainer enkele maanden voor de start van de eindronde ontslagen.

De oefenmeester trad in de nazomer van 2019 aan in Marokko, waarmee hij zich plaatste voor het toernooi om de Afrika Cup van 2022. Daarin werd het Noord-Afrikaanse land in de kwartfinale uitgeschakeld door Egypte. Op weg naar het veiligstellen van het WK-ticket rekende Marokko in de beslissende fase van de kwalificatie af met de Democratische Republiek Congo.