Timo Baumgartl heeft regelmatig contact met Sébastien Haller, bij wie onlangs teelbalkanker werd geconstateerd. De verdediger van Union Berlin overkwam drie maanden geleden hetzelfde en deelt zijn ervaringen met de 28-jarige Ivoriaan.

"Ik probeer hem te vertellen hoe ik erdoorheen ben gegaan", zegt de 26-jarige Baumgartl op zijn persconferentie op het complex van zijn club. De Duitser keerde vorige week terug op het trainingsveld van Union Berlin nadat in mei een tumor bij hem werd ontdekt.

De tumor kwam tijdens een routinecontrole aan het licht. De huurling van PSV werd geopereerd en onderging chemotherapie, met succes. Hij wacht nu op goedkeuring om de groepstraining bij de Bundesliga-club te hervatten.

"Kanker is in het begin een moeilijk woord", vervolgt Baumgartl. "Het wordt geassocieerd met sterfelijkheid, waardoor je sombere gedachten krijgt en het heel moeilijk kan accepteren. Ik heb geprobeerd positief te blijven met humor, dat paste goed bij mij."

'Kijk ernaar uit om tegen Haller te spelen'

Haller staat mogelijk eenzelfde medische molen als Baumgartl te wachten. De Ivoriaan werd eind juli geopereerd en moest daarna eveneens chemotherapie ondergaan. De spits van Borussia Dortmund is maanden uit de roulatie.

"Mijn belangrijkste doel was weer terug te keren op het veld", vertelt de verdediger van Union Berlin. "Tijdens mijn bezoekjes aan het ziekenhuis dacht ik aan hoe het zou zijn om weer met de jongens op het veld te staan. Dat gaf me veel kracht."

Baumgartl heeft goede hoop dat Haller zal herstellen. "Ik kijk enorm uit naar het moment dat Haller terug is en we in de tweede seizoenshelft hopelijk tegen elkaar zullen spelen. Ik denk dat het heel emotioneel zal worden."