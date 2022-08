NEC heeft zich donderdag versterkt met Philippe Sandler. De verdediger, die zonder club zat na zijn vertrek bij Feyenoord, heeft voor drie jaar getekend in Nijmegen.

De 25-jarige Sandler speelde slechts een half jaar voor Feyenoord. Door blessureleed kwam hij tot slechts twee wedstrijden in dienst van de Rotterdammers, die in mei besloten niet langer door te gaan met de voormalig speler van Manchester City en PEC Zwolle. Hierdoor kwam hij zonder club kwam te zitten.

Al snel werd duidelijk dat Sandler naar NEC zou gaan. Donderdag trainde hij al mee met de ploeg van Rogier Meijer, waarna hij een driejarig contract ondertekende. "Ik ben blij om in Nijmegen te zijn", aldus Sandler, die nog niet fit is en de komende weken niet kan spelen.

"De afgelopen periode is in verband met blessures lastig geweest, maar het is nu tijd om vooruit te kijken. Het plan dat de club schetste sprak me enorm aan en ik zie hier een mooie rol voor me weggelegd. De komende weken staan voor mij in het teken van 100 procent fit worden, zodat ik daarna van waarde kan zijn in de groep."

'Een van de meest getalenteerde verdedigers'

Technisch directeur Ted van Leeuwen is blij met de komst van Sandler. Hij noemt hem zelfs een van de "meest getalenteerde" verdedigers van Nederland. "Groot, snel, elegant, intelligent, kopsterk en uitmuntend aan de bal", somt Van Leeuwen de kwaliteiten van Sandler op.

"Blessureleed in allerlei vormen heeft hem in zijn loopbaan echter parten gespeeld. De medische staf van NEC heeft na een minutieuze keuring het licht met overtuiging op groen gezet. De schade is niet blijvend en via een uitgekiend programma moet Philippe binnen afzienbare tijd speelklaar zijn."

Sandler kan zondagmiddag bij de uitwedstrijd tegen FC Volendam zijn debuut maken voor NEC. De club verloor afgelopen zondag in eigen huis het eerste competitieduel met FC Twente met 0-1. Na het vertrek van Rodrigo Guth en Cas Odenthal wilde NEC nog een verdediger aantrekken.

NEC is deze zomer erg actief op de transfermarkt. Eerder haalde de Eredivisie-club onder anderen Oussama Tannane (Göztepe SK), Pedro Marques (Sporting CP), Joris Kramer (AZ), Mikkel Duelund (Dynamo Kyiv) en Jasper Cillessen (Valencia) naar Nijmegen.