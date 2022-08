De spelers van Real Madrid zijn dolblij met de winst van de Europese Super Cup. Rechtsback Dani Carvajal, die de prijs al drie keer eerder won met de Spaanse grootmacht, hoopt dat de overwinning op Eintracht Frankfurt (2-0) het startschot voor opnieuw een succesvol seizoen is.

"Ik heb de Europese Super Cup nu vier keer gewonnen met Real, maar dit blijft bijzonder", laat Carvajal op de clubsite weten. "Dit was een sterk optreden van ons en bovendien een goede start van het seizoen. We hebben dezelfde mentaliteit als vorig seizoen, dat zag je terug op het veld."

De Champions League-winnaar van vorig seizoen kwam woensdagavond in Helsinki vlak voor rust op voorsprong door een doelpunt van David Alaba. Halverwege de tweede helft besliste Karim Benzema de wedstrijd met de tweede Madrileense treffer.

Carvajal verwacht dat Real het sterke spel een vervolg kan geven in La Liga. "We willen alle prijzen winnen dit seizoen. FC Barcelona, Atlético Madrid en Sevilla zullen het ons moeilijk gaan maken in La Liga, maar we zijn er klaar voor."

204 Goals van Alaba en Benzema helpen Real aan vijfde Europese Super Cup

'Onze verdediging staat goed'

Thibaut Courtois was trots dat zijn ploeg al zo snel in het seizoen sterk presteert. "Ik ben heel blij. We maakten wel een paar foutjes in de verdediging, maar ik heb de ploeg op die momenten uit de brand geholpen", zei de doelman.

"Als we zo blijven verdedigen, maken we elke wedstrijd een goede kans op de overwinning", vervolgde de Belg. "We konden overigens ook met een grotere marge winnen, zo veel kansen creëerden we."

Zondagavond begint Real Madrid aan het nieuwe La Liga-seizoen met een uitwedstrijd tegen Almería. Vorig seizoen werd 'De Koninklijke' landskampioen met een marge van liefst dertien punten op nummer twee Barcelona.