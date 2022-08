De Braziliaanse voetbalbond (CBF) wil de gestaakte WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië niet meer inhalen. De kraker werd in september vorig jaar stilgelegd vanwege onenigheid over het naleven van de coronaregels.

De wedstrijd tussen Brazilië en Argentinië was op 5 september zes minuten aan de gang toen afgevaardigden van de Braziliaanse gezondheidsautoriteit het veld op liepen om enkele Argentijnse spelers in quarantaine te dwingen. Kort na het chaotische tafereel werd het duel gestaakt.

Hoewel beide landen zich al hebben geplaatst voor het WK in Qatar, oordeelde wereldvoetbalbond FIFA eerder dat de wedstrijd tussen de twee toplanden uit Zuid-Amerika moet worden overgespeeld. Dat zou moeten gebeuren in september.

Volgens de technische staf van Brazilië kan de wedstrijd "schadelijk" zijn in de voorbereiding op het WK in november en december. "Onze prioriteit is om voor de zesde keer wereldkampioen te worden. Daarvoor moeten we alles in het werk stellen."

"Gezien de mening van de technische staf hebben we besloten met de FIFA in gesprek te gaan om te kijken of het mogelijk is om de wedstrijd tegen Argentinië niet te spelen", zegt Ednaldo Rodrigues, president van de Braziliaanse bond.

Vanwege de chaos die tijdens de wedstrijd uitbrak kreeg Brazilië een boete van ruim 500.000 euro opgelegd. De Argentijnse bond, die de spelers niet aan de quarantaineregels had gehouden, moest de FIFA een boete van bijna 200.000 euro betalen.