Jorrit Hendrix vertrekt per direct naar Fortuna Düsseldorf. De middenvelder werd sinds januari door Feyenoord gehuurd van Spartak Moskou, dat zijn contract heeft ontbonden. Ook Mark Diemers komt dit seizoen niet voor in de plannen van trainer Arne Slot.

De 27-jarige Hendrix tekent een contract voor een jaar bij Fortuna Düsseldorf, dat uitkomst op het tweede niveau in Duitsland. Bij de 2. Bundesliga-club treft de enkelvoudig international van Oranje één landgenoot: voormalig PSV-verdediger Jordy de Wijs.

Bij Feyenoord speelde Hendrix in een half jaar tijd veertien officiële wedstrijden, waarin hij één keer trefzeker was. De middenvelder werd in eerste instantie voor anderhalf jaar gehuurd, maar door de contractontbinding bij Spartak maakt hij die periode niet vol.

Net als vorig seizoen was Hendrix in de voorbereiding op het huidige seizoen geen basisspeler onder Slot, waardoor zijn terugkeer in de Eredivisie geen succes werd. Hendrix speelde eerder van 2013 tot de winter van 2021 voor PSV, waarmee hij drie landstitels won.

Hendrix is blij met zijn overstap naar de Duitse club en kijkt uit naar zijn eerste thuiswedstrijd. "In Düsseldorf heb ik de kans om veel minuten te maken bij een grote club. Ik ken de stad al en ben naar een wedstrijd in het stadion geweest, de sfeer was geweldig."

Diemers op huurbasis naar FC Emmen

Diemers vertrekt ook bij Feyenoord. De middenvelder speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor FC Emmen. In De Kuip heeft Diemers, die vorig seizoen werd verhuurd aan Hannover 96, nog een contract tot de zomer van 2023.

Diemers speelde tot nu toe 145 Eredivisie-duels, waarin hij twintig keer tot scoren kwam. De ervaren middenvelder speelde voorheen bij SC Cambuur, FC Utrecht, De Graafschap en Fortuna Sittard. De geboren Fries speelde 31 competitiewedstrijden in het shirt van Feyenoord.

Ronald Lubbers, de voorzitter van FC Emmen, is blij met de komst van Diemers. "Mark is de aanvallende versterking waar we naar op zoek waren. Bovendien is hij multifunctioneel, dat heeft hij bij Feyenoord en Hannover aangetoond."