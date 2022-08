Real Madrid heeft woensdagavond voor de vijfde keer in de historie de Europese Super Cup gewonnen. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti was in Helsinki met 2-0 te sterk voor Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt.

Verdediger David Alaba tekende in de eerste helft voor de openingstreffer. Karim Benzema haalde na rust alle spanning uit de wedstrijd in Finland, waar voor het eerst getest werd met semiautomatische buitenspeltechnologie.

Met het veiligstellen van de vijfde Europese Super Cup komt Real Madrid op gelijke hoogte met recordhouders FC Barcelona en AC Milan. 'De Koninklijke' won de krachtmeting tussen de Europese bekerwinnaars ook in 2002 (tegen UEFA Cup-winnaar Feyenoord), 2014, 2016 en 2017.

Real Madrid won afgelopen seizoen de Champions League door Liverpool in de finale met 1-0 te verslaan. Frankfurt verraste met de eindzege in de Europa League, het op één na belangrijkste Europese clubtoernooi. De Duitsers waren in de finale na strafschoppen te sterk voor het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Eintracht Frankfurt kende al geen bijster goede generale voor het fraaie affiche met Real. De ploeg van trainer Oliver Glasner werd afgelopen vrijdag bij de start van de Bundesliga in eigen huis weggespeeld door Bayern München: 1-6. Real trapt het nieuwe seizoen in La Liga zondag af met een uitwedstrijd tegen UD Almería.

Ancelotti koos in de strijd om de UEFA Super Cup desondanks voor zijn sterkste elf. Bij Eintracht Frankfurt ontbrak Filip Kostic, die de tijd krijgt om zijn transfer naar Juventus af te ronden. Oud-PSV'er Mario Götze viel in de 58e minuut in bij de Bundesliga-club.

49 Bekijk hoe Real via Alaba op voorsprong komt in Europese Super Cup

Real Madrid krijgt zoals verwacht beste kansen

Ondanks de underdogpositie had Eintracht Frankfurt na een kwartier al op voorsprong kunnen staan tegen Real Madrid, toen Daichi Kamada uit kansrijke positie kon uithalen na een fraaie pass van Rafael Borré. Doelman Thibaut Courtois - de absolute uitblinker in de Champions League-finale - voorkwam een vroege tegengoal.

Het antwoord van Real Madrid liet niet lang op zich wachten. Vinícius Júnior had doelman Kevin Trapp al van dichtbij geklopt, maar verdediger Lucas Tuta haalde de inzet van de Braziliaan met een uiterste krachtsinspanning van de doellijn.

In de 37e minuut was het alsnog raak voor Real, vlak nadat de dreigende Vinícius een schot uit de hoek zag worden getikt door Trapp. In de daaropvolgende corner schoot Alaba van dichtbij raak na goed terugkoppen van Casemiro. De Braziliaan was als enige alert na een verdwaalde kopbal van Benzema.

Ook na rust was het Real Madrid dat domineerde. De meeste dreiging kwam van Vinícius, die Trapp bijna wist te verrassen met een van richting veranderd schot. Casemiro raakte na een uur de lat met een afstandsschot.

Het verzet van het machteloze Frankfurt brak niet veel later alsnog. Trapp werd verrast door een schot van Benzema en liet de bal op knullige wijze onder zich doorgaan. Real was na de 2-0 oppermachtig en hoopte de ophanden zijnde overwinning extra glans te geven, maar het bleef bij twee doelpunten in Helsinki.