Michael de Leeuw keert na dertien jaar terug bij zijn jeugdclub Willem II. De 35-jarige spits komt over van FC Groningen en tekent een contract tot medio 2024 bij de formatie uit de Keuken Kampioen Divisie.

De transfer van De Leeuw naar Willem II hing al enige tijd in de lucht. De spits, die bij FC Groningen onder de nieuwe trainer Frank Wormuth op een zijspoor was geraakt, werd dinsdag in de trein gespot toen hij naar Tilburg reisde om de overgang af te ronden. De reiziger maakte een foto en plaatste die op Twitter.

"Ik denk dat dat ergens tussen Utrecht en Den Bosch was", zegt De Leeuw woensdag op de site van Willem II over de "nauwkeurig gevolgde treinreis". "Het grappigste van alles vind ik dat die jongen me tot Tilburg gevolgd is. Waarschijnlijk om met eigen ogen te zien of ik écht onderweg was naar Willem II. Misschien hoefde hij niet eens hier te zijn. Prachtig. Dat is humor, toch?"

In verschillende media verscheen nog dat de transfer op losse schroeven zou staan, omdat De Leeuw liever niet naar het zuiden wilde verhuizen met zijn gezin. "Ik las berichten dat mijn vrouw de spelbreker zou zijn. Dat is niet zo. We hebben twee jonge kinderen die we liever niet uit hun bekende, stabiele omgeving en school willen halen. Maar mijn situatie bij FC Groningen veranderde de afgelopen dagen zodanig, dat we er tóch voor kiezen om naar Tilburg te komen."

Michael de Leeuw werd door twitteraar Max Pijnenburg gespot in de trein naar Tilburg. Michael de Leeuw werd door twitteraar Max Pijnenburg gespot in de trein naar Tilburg. Foto: Twitter Max Pijnenburg

De Leeuw van basisspeler naar tribuneklant in Groningen

De Leeuw doorliep een deel van de jeugdopleiding van Willem II, maar debuteerde nooit in de hoofdmacht van de 'Tricolores'. De spits begon zijn profcarrière bij Veendam en speelde daarna voor De Graafschap, FC Groningen, het Amerikaanse Chicago Fire en FC Emmen voordat hij in de zomer van 2021 terugkeerde bij Groningen.

Onder trainer Danny Buijs had De Leeuw vorig seizoen nog een basisplaats en droeg hij regelmatig de aanvoerdersband. Maar Buijs' opvolger Wormuth liet hem buiten de selectie voor het eerste Eredivisie-duel van het nieuwe seizoen met FC Volendam (2-2). Daarop besloot De Leeuw in te gaan op de interesse van Willem II, dat vorig seizoen uit de Eredivisie degradeerde.

De Leeuw beleefde de beste periode in zijn carrière bij FC Groningen, waarmee hij in het seizoen 2014/2015 de TOTO KNVB Beker won. De geboren Brabander speelde in totaal 170 officiële wedstrijden voor de 'Trots van het Noorden' en was daarin goed voor 60 treffers.