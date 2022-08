Trainer Pascal Jansen verwacht donderdag een heel ander AZ in de return tegen Dundee United voor een plek in de play-offs van de Conference League. De Alkmaarders verloren de heenwedstrijd vorige week in Schotland met 1-0 en moeten in de return hoe dan ook scoren om door te kunnen gaan.

"Ik weet dat Dundee United er een gevecht van gaat maken. Dat hebben we wel geleerd van vorige week. Ons plan moet dus beter zijn en nog efficiënter. We zijn vol vertrouwen om deze klus te klaren", zei Jansen woensdag op zijn persconferentie in Alkmaar.

In de eerste ontmoeting met Dundee United bewees AZ zichzelf vorige week een slechte dienst. De ploeg van Jansen speelde ondermaats op Tannadice Park en verloor de wedstrijd door een doelpunt van Glenn Middleton in de 61e minuut.

"In die partij waren we tandeloos", onderstreepte Jansen. "We kwamen wel in mooie ruimtes, maar om vervolgens te versnellen naar een aanval en een kans af te dwingen, is de volgende stap. Dat hebben we in die wedstrijd niet gedaan."

Pavlidis: 'We moeten er meer passie in leggen'

Normaal gesproken moet het AZ donderdag beter afgaan voor eigen publiek. De Alkmaarders zijn in de laatste achttien Europese thuiswedstrijden ongeslagen. Olympique Lyonnais was in het seizoen 2016/2017 de laatste club die AZ in het AFAS Stadion in Europees verband een nederlaag bezorgde.

Vangelis Pavlidis weet dat zijn ploeg zich niet weer zo'n optreden als vorige week kan veroorloven. "We speelden slecht, dus er zullen veel dingen moeten veranderen richting donderdag. We moeten er meer passie in leggen en meer kansen creëren om doelpunten te maken. Dat geeft geen extra druk, want we hebben goede aanvallers. We weten dat we in elke wedstrijd kunnen scoren."

De wedstrijd tussen AZ en Dundee United begint donderdag om 21.00 uur in Alkmaar. De winnaar plaatst zich voor de play-offs, waarin een krachtmeting met het Letse Riga FC of Gil Vicente FC uit Portugal wacht.

Riechedly Bazoer kan tegen Dundee United zijn debuut maken voor AZ. De middenvelder, die onlangs voor drie seizoenen tekende in Alkmaar, is fit genoeg voor een plek in de selectie. Datzelfde geldt voor Yukinari Sugawara.