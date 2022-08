FC Twente-trainer Ron Jans houdt donderdag rekening met een sterk FK Cukaricki in de return van de derde voorronde van de Conference League. De coach verwacht dat de tegenstander hoop put uit de tweede helft van de heenwedstrijd in Servië.

Twente won vorige week met 1-3 van FK Cukaricki in Belgrado dankzij doelpunten in de eerste helft van Daan Rots, Michel Vlap en Joshua Brenet. Na rust kwam de thuisploeg sterker voor de dag, met als gevolg een goal van Stefan Kovac.

"We verwachten dat FK Cukaricki doorgaat met wat ze de tweede helft lieten zien in Belgrado", zegt Jans woensdag op de site van Twente. "Hier moeten wij beter tegen gewapend zijn. Wij willen namelijk spelen zoals de eerste helft vorige week. Hoog druk zetten, initiatief nemen in balbezit en dominant voetballen. Dan zijn we op ons sterkst."

Bij een goed resultaat neemt Twente het in de play-offs op tegen Fiorentina. "Maar we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Bij FK Cukaricki is de hoop om door te gaan zeker aanwezig. Bij een doelpunt tegen kan het onrustig worden. Gelukkig staat de groep er goed op. De koppies staan goed en fysiek staan we er ook goed voor."

De return tussen FC Twente en FK Cukaricki begint donderdag om 19.00 uur in De Grolsch Veste in Enschede. Als de tukkers erin slagen de play-offs te bereiken, dan nemen ze het voor een plek in de groepsfase op tegen Fiorentina.