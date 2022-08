Santiago Giménez kan zaterdag debuteren voor Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De 21-jarige spits uit Mexico heeft woensdag alle benodigde papieren in bezit gekregen.

Giménez, die tot medio 2026 heeft getekend bij de Rotterdamse club, heeft zijn werkvergunning ontvangen. De aanvaller voegt zich deze week bij de groepstrainingen van trainer Arne Slot.

De viervoudig international maakte onlangs de overstap van het Mexicaanse Cruz Azul. Feyenoord betaalde naar verluidt 4 miljoen euro voor 50 procent van de transferrechten en kan medio 2023 nog eens maximaal 40 procent aflossen.

Feyenoord haalde deze week ook Marcos López van San Jose Earthquakes naar De Kuip, maar het is afwachten of de linksback zaterdag kan debuteren. Ook bij de international van Peru is het wachten op een werkvergunning.