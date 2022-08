Tonny Vilhena vervolgt zijn loopbaan bij het Italiaanse Salernitana. De club uit de Serie A huurt de middenvelder voor één seizoen van Espanyol. In het contract is een optie tot koop van naar verluidt 3,5 miljoen euro opgenomen.

De transfer van Vilhena naar Italië is opmerkelijk, aangezien Espanyol de middenvelder onlangs nog voor 2,5 miljoen euro overnam van het Russische FC Krasnodar.

Begin dit jaar werd Vilhena al voor een half seizoen gehuurd door Espanyol, waar hij tot zeventien duels in La Liga kwam. Nog geen maand na het definitief vastleggen van de middenvelder laat de Spaanse club hem naar Italië gaan.



De 27-jarige Vilhena moest tijdens de voorbereiding op het Spaanse competitieseizoen apart van de spelersgroep trainen en kwam niet in actie tijdens oefenduels. De reden van zijn afwezigheid is niet bekendgemaakt.

Vilhena brak door bij Feyenoord, waar hij al op zijn achtste in de jeugdopleiding zat. De Zuid-Hollander won vijf prijzen met de Rotterdamse club: de landstitel, twee keer de Johan Cruijff Schaal en twee KNVB-bekers. In 2019 verliet hij de Rotterdamse club.

In juni 2016 debuteerde Vilhena onder bondscoach Danny Blind in het Nederlands elftal. Hij speelde daarna nog eens veertien interlands. Zijn laatste optreden in Oranje dateert van november 2018.