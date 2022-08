Érick Gutiérrez heeft zijn contract bij PSV woensdag met twee jaar verlengd. De 27-jarige middenvelder, die dinsdagavond nog de belangrijke 2-2 maakte in de derde voorronde van de Champions League tegen AS Monaco (3-2 na verlenging), ligt nu tot medio 2025 vast.

"Ik voel me hier gewaardeerd en belangrijk", zegt Gutiérrez op de website van PSV. "Dat gevoel ontstond één à twee jaar geleden. Sindsdien speel ik veel en voel ik dat ik het team kan helpen, onder andere door het maken van belangrijke doelpunten zoals gisteren."

"Het was gisteren bovendien een speciale avond. De sfeer en de passie die samen met de fans ontstond, was fantastisch. Ik hoop dat we dat dit seizoen vaker gaan meemaken. PSV heeft een plekje in mijn hart veroverd. Ik voel me hier thuis en ben daarom heel blij dat ik blijf."

Gutiérrez staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij PSV, dat het Mexicaanse Pachuca destijds 6 miljoen euro betaalde. 'Guti' speelde tot dusver 99 wedstrijden voor de Eindhovenaren. De Mexicaans international won met PSV één keer de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

De middenvelder is dit seizoen nog iedere wedstrijd in actie gekomen voor de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij. Dinsdag tegen Monaco speelde Gutiérrez als invaller een cruciale rol door vlak voor tijd de 2-2 binnen te koppen, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin maakte Luuk de Jong de beslissende 3-2.