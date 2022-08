Cyriel Dessers verlaat KRC Genk voor het Italiaanse Cremonese, dat vorig seizoen promoveerde naar de Serie A. De Belgische club ontvangt naar verluidt 6,5 miljoen euro in ruil voor de 27-jarige spits.

Dessers speelde vorig seizoen op huurbasis bij Feyenoord, waar hij in de Conference League furore maakte. De aanvaller maakte in de derde Europese competitie tien doelpunten in dertien wedstrijden. Feyenoord verloor de finale van de Conference League tegen AS Roma met 1-0.

De aanvaller, die deze zomer terugkeerde bij Genk, is dit seizoen ook al op schot. In drie competitiewedstrijden kwam Dessers tot drie goals. De drievoudig Nigeriaans international heeft meerdere keren aangegeven nog graag een "droomtransfer" naar een Europese topcompetitie te maken. Met de overstap naar Cremonese heeft Dessers nu zijn gewenste transfer te pakken.

"Het was een kinderdroom om voor KRC Genk te spelen. Dat is gelukt. Een andere droom was om in een topcompetitie te spelen. Dat gaat nu ook gebeuren. Ik wil jullie bedanken voor de steun en liefde die ik heb ontvangen. Ik blijf de grootste supporter van Genk", zegt Dessers in een afscheidsvideo van de Belgische club.

Dessers debuteert mogelijk zondag voor Cremonese. In de eerste speelronde van de Serie A gaat de club op bezoek bij Fiorentina.