De KNVB en bondscoach Mark Parsons gaan uit elkaar, meldt de voetbalbond. De 36-jarige Engelsman was pas sinds een jaar actief als keuzeheer van de Oranjevrouwen.

Oranje werd vorige maand op het EK als titelverdediger uitgeschakeld in de kwartfinales. Frankrijk bleek veel te sterk, al had het een verlenging nodig (1-0). Nederland had nog wel zeven van de maximale negen punten gepakt in de groepsfase, maar ook in die wedstrijden viel het spel tegen.

De KNVB meldt dat na het EK met diverse partijen een evaluatie heeft plaatsgevonden. "Hieruit bleek dat er te weinig vertrouwen bestaat dat onder de huidige leiding de ambities worden waargemaakt."

Parsons volgde in 2021 de uiterst succesvolle Sarina Wiegman op. Onder Wiegman werd Nederland in 2017 in eigen land Europees kampioen. In 2019 verloor Nederland de WK-finale van de Verenigde Staten.

'Lat ligt hoog voor Oranje'

Parsons werkte op 17 september 2021 zijn eerste interland af, een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië (1-1). Aanvankelijk combineerde hij zijn werkzaamheden voor de KNVB nog met het trainerschap van het Amerikaanse Portland Thorns. In oktober miste hij zijn vlucht vanuit de Verenigde Staten, waardoor hij pas later aansloot bij de Oranjeselectie.

Oranje presteert grillig in de nog lopende WK-voorronde en het EK viel dus helemaal tegen. "In aanloop naar en op het EK vielen zowel het vertoonde spel als de resultaten tegen en dat kunnen we ons niet veroorloven", verklaart KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee.

"De lat ligt hoog. Nederland was titelverdediger en ook finalist op het laatste WK, we willen meedoen voor de prijzen. Met het oog op de huidige WK-kwalificatiereeks is besloten dat op zeer korte termijn iemand anders aan het roer komt te staan. Dat is geen leuke beslissing, maar ook dat hoort bij topvoetbal."

Vanuit de spelersgroep was er de kritiek dat Parsons niet altijd van eigen kracht uitging. "We spelen niet het mooie voetbal dat we kunnen spelen en waar we zo trots op waren", was tijdens het EK het harde oordeel van middenvelder Daniëlle van de Donk. "Misschien hebben Mark en ik net een andere betiteling van aanvallend voetbal."

Oranje wacht cruciaal duel

Oranje speelt op 6 september een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland, dat momenteel minder verliespunten heeft dan Nederland.

Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.